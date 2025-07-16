Европа не смогла согласовать санкции против России

18-й пакет санкций ЕС против Москвы должны были одобрить на сегодняшнем заседании послов Евросоюза, однако этого не произошло.
«Заседание Coreper завершилось, и 18-й пакет санкций против России снова не утвердили. Два государства продолжают блокировать пакет, и дискуссии с ними продолжаются», — пишет «Европейская правда» со ссылкой на одного из своих собеседников, осведомленных о ходе дискуссии.
По словам дипломатов, Словакия и Мальта по-прежнему отказываются утверждать новый пакет антироссийских санкций.
«Обсуждение санкций против РФ и 18-го пакета будет внесено в повестку дня заседания Совета ЕС по общим вопросам 18 июля», — сообщил «Европейской правде» другой дипломат.
Пакет санкций, который сегодня надеялся утвердить Евросоюз, должен был немного ужесточить уже действующие санкции против покупателей и перевозчиков российской нефти и нефтепродуктов, а также против российских банков и компаний из Китая и Беларуси, которые помогают Кремлю обходить европейские ограничения.
Власти Словакии недовольны решением ЕС о полном отказе от российского газа к 2028 году и требуют компенсации, затягивая принятие новых санкций против Москвы.