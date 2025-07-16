Европа не смогла согласовать санкции против России

18-й пакет санкций ЕС против Москвы должны были одобрить на сегодняшнем заседании послов Евросоюза, однако этого не произошло.

«Заседание Coreper завершилось, и 18-й пакет санкций против России снова не утвердили. Два государства продолжают блокировать пакет, и дискуссии с ними продолжаются», — пишет «Европейская правда» со ссылкой на одного из своих собеседников, осведомленных о ходе дискуссии.