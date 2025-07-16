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По Донецкой области ударили КАБами

22:48 830

Вечером в среду населённый пункт Доброполье в Донецкой области оказался под ударом.

Как сообщил украинский волонтер Денис Христов («Голландец») в своём телеграм-канале, в центр города была сброшена управляемая авиабомба (КАБ), в результате чего есть погибшие и значительные разрушения.

«Буквально 10–15 минут назад был прилёт в центр Доброполья, район магазина „Аврора“. Много жертв — это был час-пик, вечер, центральная улица города», — сообщил Христов.

В местном телеграм-канале Dobropillya_info опубликованы кадры с места происшествия: на видео и фото видны разрушенные здания, автомобили, а также столбы чёрного дыма.

Доброполье расположено на западе Донбасса, более чем в 20 км от линии фронта. Российская сторона не комментировала сообщения об ударе.

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