По Донецкой области ударили КАБами

Как сообщил украинский волонтер Денис Христов («Голландец») в своём телеграм-канале, в центр города была сброшена управляемая авиабомба (КАБ), в результате чего есть погибшие и значительные разрушения.

Вечером в среду населённый пункт Доброполье в Донецкой области оказался под ударом.

«Буквально 10–15 минут назад был прилёт в центр Доброполья, район магазина „Аврора“. Много жертв — это был час-пик, вечер, центральная улица города», — сообщил Христов.

В местном телеграм-канале Dobropillya_info опубликованы кадры с места происшествия: на видео и фото видны разрушенные здания, автомобили, а также столбы чёрного дыма.

Доброполье расположено на западе Донбасса, более чем в 20 км от линии фронта. Российская сторона не комментировала сообщения об ударе.