Стройбароны поставили ворота, а власти их снесли

В жилом комплексе Melissa Park, расположенном на Тбилисском проспекте в Ясамальском районе Баку, вспыхнул конфликт между жильцами и строительной компанией. Компания установила ворота на ближайшем к станции метро «20 Января» входе на территорию комплекса, тем самым попытавшись перекрыть дорогу. Жильцы утверждали, что эта дорога используется уже много лет, и ее закрытие создает трудности, особенно для пешеходов, пожилых, больных и семей с детьми. Приблизительно три-четыре дня назад над дорогой стали устанавливать металлические столбы. Представители компании заявили, что на этом месте будет размещен рекламный щит Melissa Park. Однако днем, воспользовавшись тем, что большинство жильцов были на работе, компания установила ворота.

Одна из жительниц, Земфира Везирова, рассказала, что ей, как и десяткам других пожилых жильцов, стало трудно выходить из дома и возвращаться обратно: «Говорят, что хотят ограничить въезд на территорию постороннего транспорта. Но машины в любом случае находят проезд, а вот пешеходам становится все сложнее. Похоже, скоро на этих воротах появится и замок». К жилому комплексу ведут дороги с нескольких направлений, одна из которых выходит на Тбилисский проспект. Однако из-за продолжающихся строительных работ этот путь неудобен для пешеходов. Несмотря на то что этот район считается центром города, недалеко от станции метро, вдоль дороги разбросан мусор. Предложенная жителям альтернатива — другая дорога — слишком крутая и длинная, поэтому неудобна для пешего прохода. Жалующиеся отмечают, что в Баку половину года дуют сильные ветры, а другую половину стоит жара. Люди пожилого возраста, женщины с детьми или с тяжелой ношей либо не смогут выйти из дома, либо будут вынуждены вызывать такси. Иначе пройти по этому подъему просто невозможно. Один из жителей заявил, что Melissa Park годами создает им только проблемы, и компания ведет себя так, будто квартиры принадлежат ей. Мнение жильцов не учитывается, в управлении домами собственники квартир участия не принимают: «Эта дорога выходит прямо к школе, где учатся дети из жилого комплекса. Если ее перекроют, детям придется добираться до школы в дождь, снег или сильный ветер по гораздо более длинному пути».

По их утверждению, у внезапного закрытия дороги есть причина. Два-три месяца назад компания открыла внутри комплекса магазин, и именно после этого начались проблемы: «Покупателей в этом магазине немного — ассортимент небольшой, а цены высокие. Жильцы пользуются этой дорогой, чтобы ходить за покупками в другие магазины, даже за хлебом. Если дорогу закроют, многим придется пользоваться именно этим магазином, чтобы не обходить территорию. Об этом открыто признался и один из сотрудников компании». Группа недовольных жителей также обратилась в Исполнительную власть Ясамальского района, однако их там не приняли. Один из жильцов, Интигам Гаджиев, тоже считает, что дорогу пытаются перекрыть именно из-за магазина: «Больницы, метро находятся в этом направлении. Другой путь настолько крутой, что по нему невозможно ходить». Жилой комплекс состоит из семнадцати зданий по двадцать два этажа. В девяти из них уже проживают люди. Жители сказали, что большинство недовольных находятся на работе, однако вечером они вновь соберутся, чтобы выразить протест: «Представители компании утверждают, что ворота всегда будут открыты и пешеходы по-прежнему смогут пользоваться этим проходом. Мы же предлагаем тогда убрать петли и снять створки. Но они этого не делают. Подозреваем, что ворота все же закроют, просто ждут, пока мы успокоимся».