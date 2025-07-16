Стройбароны поставили ворота, а власти их снесли

В жилом комплексе Melissa Park, расположенном на Тбилисском проспекте в Ясамальском районе Баку, вспыхнул конфликт между жильцами и строительной компанией. Компания установила ворота на ближайшем к станции метро «20 Января» входе на территорию комплекса, тем самым попытавшись перекрыть дорогу. Жильцы утверждали, что эта дорога используется уже много лет, и ее закрытие создает трудности, особенно для пешеходов, пожилых, больных и семей с детьми.
Приблизительно три-четыре дня назад над дорогой стали устанавливать металлические столбы. Представители компании заявили, что на этом месте будет размещен рекламный щит Melissa Park. Однако днем, воспользовавшись тем, что большинство жильцов были на работе, компания установила ворота.
July 16, 2025
Одна из жительниц, Земфира Везирова, рассказала, что ей, как и десяткам других пожилых жильцов, стало трудно выходить из дома и возвращаться обратно: «Говорят, что хотят ограничить въезд на территорию постороннего транспорта. Но машины в любом случае находят проезд, а вот пешеходам становится все сложнее. Похоже, скоро на этих воротах появится и замок».
К жилому комплексу ведут дороги с нескольких направлений, одна из которых выходит на Тбилисский проспект. Однако из-за продолжающихся строительных работ этот путь неудобен для пешеходов.
Несмотря на то что этот район считается центром города, недалеко от станции метро, вдоль дороги разбросан мусор. Предложенная жителям альтернатива — другая дорога — слишком крутая и длинная, поэтому неудобна для пешего прохода. Жалующиеся отмечают, что в Баку половину года дуют сильные ветры, а другую половину стоит жара. Люди пожилого возраста, женщины с детьми или с тяжелой ношей либо не смогут выйти из дома, либо будут вынуждены вызывать такси. Иначе пройти по этому подъему просто невозможно.
Один из жителей заявил, что Melissa Park годами создает им только проблемы, и компания ведет себя так, будто квартиры принадлежат ей. Мнение жильцов не учитывается, в управлении домами собственники квартир участия не принимают: «Эта дорога выходит прямо к школе, где учатся дети из жилого комплекса. Если ее перекроют, детям придется добираться до школы в дождь, снег или сильный ветер по гораздо более длинному пути».
По их утверждению, у внезапного закрытия дороги есть причина. Два-три месяца назад компания открыла внутри комплекса магазин, и именно после этого начались проблемы: «Покупателей в этом магазине немного — ассортимент небольшой, а цены высокие. Жильцы пользуются этой дорогой, чтобы ходить за покупками в другие магазины, даже за хлебом. Если дорогу закроют, многим придется пользоваться именно этим магазином, чтобы не обходить территорию. Об этом открыто признался и один из сотрудников компании».
Группа недовольных жителей также обратилась в Исполнительную власть Ясамальского района, однако их там не приняли. Один из жильцов, Интигам Гаджиев, тоже считает, что дорогу пытаются перекрыть именно из-за магазина: «Больницы, метро находятся в этом направлении. Другой путь настолько крутой, что по нему невозможно ходить».
Жилой комплекс состоит из семнадцати зданий по двадцать два этажа. В девяти из них уже проживают люди. Жители сказали, что большинство недовольных находятся на работе, однако вечером они вновь соберутся, чтобы выразить протест: «Представители компании утверждают, что ворота всегда будут открыты и пешеходы по-прежнему смогут пользоваться этим проходом. Мы же предлагаем тогда убрать петли и снять створки. Но они этого не делают. Подозреваем, что ворота все же закроют, просто ждут, пока мы успокоимся».
По их словам, проход по этой дороге мешает не им, а руководству компании, в то время как другие пути более опасны. Если компания действительно заботится о безопасности жителей, она должна благоустроить ближайший путь, чтобы людям было удобнее передвигаться.
В ИВ Ясамальского района сообщили, что их представители побывали на месте. Однако на вопрос о результатах визита ответ не был дан.
Позже в редакцию поступил письменный ответ, в котором была изложена позиция компании. В нем указано, что много лет назад на этом месте не было ни дороги, ни прохода: «В том месте, из-за которого возник спор, раньше тоже были ворота, и вход на территорию со стороны улицы был закрыт. Первоначально, согласно распоряжению №666 от 30.12.2007, а затем распоряжению №261 от 05.06.2014, этот участок земли был передан компании FEBA MTK. На схеме указано, что на данной территории были ворота. Согласно этим данным, при передаче участка компании по акту отвода на месте не было ни дороги, ни пешеходного перехода. Поскольку строительные работы завершены, для обеспечения безопасности жителей ворота, находившиеся на этом месте, возвращаются, территория ограждается, и будет выделен отдельный пешеходный переход. В вечернее время ворота будут закрываться для обеспечения безопасности», — говорится в ответе компании.
Также отмечается, что у современного жилого комплекса есть выходы на Тбилисский проспект и улицу Гасан Бека Зардаби. По завершении всех благоустроительных работ будет добавлен и выход на улицу Асада Саламзаде.
P.S. Когда материл был готов к публикации, с нами вновь связались жильцы комплекса Melissa Park. Они сообщили, что после очередного их протеста приехали представители ИВ Ясамальского района, ворота снесли. При этом, отметили жильцы, с территории жилого комплекса злополучные ворота не убрали.