USD 1.7000
EUR 1.9753
RUB 2.1795
Подписаться на уведомления
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган
Новость дня
США арендуют Зангезурский коридор на сто лет. Предложение внес Эрдоган

В России депутата-азербайджанца отправили в отставку за жалобу

23:48 201

Дума ХМАО приняла отставку депутата Халида Таги-заде, которого ранее лишили зарплаты и должности зампредседателя комитета из-за заявления о том, что Югра — историческая родина узбеков.

«Депутаты голосовали вчера и сегодня. Отставку приняли, постановление ожидает согласования и публикации», — сообщают российские СМИ.

Хотя эксперты прокуратуры по результатам проверки признали, что его высказывание о Югре как возможной родине мигрантов не содержит признаков экстремизма, его уход связывают с «аппаратными решениями».

«Одной из причин могло стать его публичное заявление о несправедливом наказании, сделанное вопреки депутатской дисциплине», — считает источник.

Стройбароны поставили ворота, а власти их снесли
Стройбароны поставили ворота, а власти их снесли хаотичное строительство
23:10 919
Сборная Азербайджана на церемонии открытия Универсиады в Германии
Сборная Азербайджана на церемонии открытия Универсиады в Германии ФОТО
22:48 715
Бывший владелец Ideal вышел на свободу
Бывший владелец Ideal вышел на свободу Инара Рафикгызы
21:38 2775
Кремль о заявлениях Пашиняна
Кремль о заявлениях Пашиняна
21:52 3356
Умерь похоть, если хочешь стать президентом
Умерь похоть, если хочешь стать президентом продолжение главной темы
19:07 3603
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Sea Breeze
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Sea Breeze фото
20:41 3870
Доллар резко упал из-за планов Трампа
Доллар резко упал из-за планов Трампа
20:20 3467
Трамп и педофилы из «глубинного государства»
Трамп и педофилы из «глубинного государства» громкое дело
18:21 4622
Экс-боец ММА Джавид Рзаев лишен гражданства России
Экс-боец ММА Джавид Рзаев лишен гражданства России обновлено 21:06
21:06 7875
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных»
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных» горячая тема
17:39 6609
Шейх бен Заид приехал к Эрдогану. Связано ли это с Азербайджаном?..
Шейх бен Заид приехал к Эрдогану. Связано ли это с Азербайджаном?.. все еще актуально
17:25 5575

ЭТО ВАЖНО

Стройбароны поставили ворота, а власти их снесли
Стройбароны поставили ворота, а власти их снесли хаотичное строительство
23:10 919
Сборная Азербайджана на церемонии открытия Универсиады в Германии
Сборная Азербайджана на церемонии открытия Универсиады в Германии ФОТО
22:48 715
Бывший владелец Ideal вышел на свободу
Бывший владелец Ideal вышел на свободу Инара Рафикгызы
21:38 2775
Кремль о заявлениях Пашиняна
Кремль о заявлениях Пашиняна
21:52 3356
Умерь похоть, если хочешь стать президентом
Умерь похоть, если хочешь стать президентом продолжение главной темы
19:07 3603
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Sea Breeze
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Sea Breeze фото
20:41 3870
Доллар резко упал из-за планов Трампа
Доллар резко упал из-за планов Трампа
20:20 3467
Трамп и педофилы из «глубинного государства»
Трамп и педофилы из «глубинного государства» громкое дело
18:21 4622
Экс-боец ММА Джавид Рзаев лишен гражданства России
Экс-боец ММА Джавид Рзаев лишен гражданства России обновлено 21:06
21:06 7875
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных»
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных» горячая тема
17:39 6609
Шейх бен Заид приехал к Эрдогану. Связано ли это с Азербайджаном?..
Шейх бен Заид приехал к Эрдогану. Связано ли это с Азербайджаном?.. все еще актуально
17:25 5575
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться