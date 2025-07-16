В России депутата-азербайджанца отправили в отставку за жалобу

Дума ХМАО приняла отставку депутата Халида Таги-заде, которого ранее лишили зарплаты и должности зампредседателя комитета из-за заявления о том, что Югра — историческая родина узбеков.

«Депутаты голосовали вчера и сегодня. Отставку приняли, постановление ожидает согласования и публикации», — сообщают российские СМИ.

Хотя эксперты прокуратуры по результатам проверки признали, что его высказывание о Югре как возможной родине мигрантов не содержит признаков экстремизма, его уход связывают с «аппаратными решениями».

«Одной из причин могло стать его публичное заявление о несправедливом наказании, сделанное вопреки депутатской дисциплине», — считает источник.