В Баку матери задержанных россиян навестили сыновей

Матери граждан России, арестованных в Азербайджане, смогли встретиться со своими детьми. Об этом сообщила изданию 360.ru сестра одного из задержанных — Анастасия Безуглая.
По ее словам, были организованы несколько встреч, в ходе которых передали необходимые вещи.
«Консул несколько раз встречался с ребятами, сказал, что условия содержания хорошие», — добавила она.
Организацией свиданий занималась уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева.
1 июля в Баку были арестованы восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.