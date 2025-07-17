В Баку матери задержанных россиян навестили сыновей

Матери граждан России, арестованных в Азербайджане, смогли встретиться со своими детьми. Об этом сообщила изданию 360.ru сестра одного из задержанных — Анастасия Безуглая.

По ее словам, были организованы несколько встреч, в ходе которых передали необходимые вещи.