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В Баку матери задержанных россиян навестили сыновей

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Матери граждан России, арестованных в Азербайджане, смогли встретиться со своими детьми. Об этом сообщила изданию 360.ru сестра одного из задержанных — Анастасия Безуглая.

По ее словам, были организованы несколько встреч, в ходе которых передали необходимые вещи.

«Консул несколько раз встречался с ребятами, сказал, что условия содержания хорошие», — добавила она.

Организацией свиданий занималась уполномоченный по правам человека Азербайджана Сабина Алиева.

1 июля в Баку были арестованы восемь россиян, которых подозревают в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве.

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