МУС просят выдать ордера на арест Силуанова и Набиуллиной

Ходатайство подготовлено при участии коалиции B4Ukraine и Украинской юридической консультативной группы. Его авторы обвиняют российские власти в использовании банковской системы для установления контроля над захваченными территориями Украины.

Американская правозащитная организация LexCollective обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой выдать ордера на арест главы Минфина РФ Антона Силуанова и председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной. Об этом сообщает Financial Times.

В документе утверждается, что на части Херсонской области, занятой российскими войсками, была запрещена гривна и введен принудительный обмен валюты по заниженному курсу. Чтобы получить доступ к финансовым услугам, местные жители были вынуждены принимать российское гражданство.

Также говорится, что Центробанк РФ открыл на этих территориях полевые отделения для выплаты денег российским военным.

Авторы обращения считают, что Силуанов и Набиуллина должны понести ответственность за содействие вторжению и оккупации.

Ранее МУС выдал ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой по обвинению в депортации украинских детей.