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Тегеран обещает жесткий ответ на атаки

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна готова ответить на новые удары со стороны Израиля и США. Хаменеи подчеркнул, что новый удар Ирана будет намного сильнее его прошлой атаки по американской военно-воздушной базе «Аль-Удейд» в Катаре, сообщает TRT Global.

«Наш народ не боится ни США, ни их пса на поводке — сионистского режима», — заявил он в эфире государственного телевидения.

В конце июня Али Хаменеи заявил, что в результате американских атак на иранские ядерные объекты не произошло «ничего существенного». В то же время, по его словам, американцы преуменьшают ущерб от атаки Тегерана на американскую военную базу в Катаре.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», атаковав крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. Тегеран развернул ответную операцию. Взаимные атаки продолжались 12 дней. 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал военные базы США в Ираке и Катаре. Одна из них — крупнейшая в регионе база «Аль-Удейд».

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