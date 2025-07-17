Тегеран обещает жесткий ответ на атаки

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что страна готова ответить на новые удары со стороны Израиля и США. Хаменеи подчеркнул, что новый удар Ирана будет намного сильнее его прошлой атаки по американской военно-воздушной базе «Аль-Удейд» в Катаре, сообщает TRT Global.

«Наш народ не боится ни США, ни их пса на поводке — сионистского режима», — заявил он в эфире государственного телевидения.