Американский неонацист из Петербурга, азербайджанские киллеры и полковник СБУ

История с заказным убийством полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича обрастает дикими домыслами.
Напомним, утром 10 июля недалеко от своего дома в Киеве был застрелен полковник СБУ Воронич, киллер сумел скрыться. Воронич был одним из руководителей 5-го управления контрразведки СБУ, которое занималось организацией диверсионных операций на оккупированных территориях, в том числе ликвидацией известных командиров армейских подразделений и спецслужб. Несложно сделать вывод, кому смерть опытного украинского контрразведчика была выгодна в первую очередь.
В короткие сроки исполнители заказа были определены и выслежены, а в процессе задержания оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. Ими оказались связанный с криминальными группировками России Гулализада Хагани и его сообщница Нармин Гулиева, обладатели азербайджанских паспортов. Ситуация, когда российские спецслужбы используют в своих целях уголовников, достаточно распространена: никто не хочет рисковать жизнью опытных агентов.
Но вот британская газета The Guardian выходит с материалом, в котором сообщается, что почти неделю спустя после убийства ответственность за него взяла неонацистская группировка The Basе - «База». Якобы в своем телеграм-канале группировка заявила, что «убийство полковника СБУ — это не конец, а только начало. Мы продолжим нашу борьбу, пока справедливость не победит». Какое вообще отношение основанная в США «База» имеет к Украине и при чем тут полковник СБУ и борьба за справедливость?
Связь прослеживается только через основателя группировки, военного ветерана и бывшего владельца охранной компании Ринальдо Наззаро. Будучи женатым на гражданке России Людмиле Сергеевой, он перебрался в Петербург, похоже, опасаясь преследования со стороны ФБР за планы по созданию «государства белых» в северо-западных штатах США. Такой кадр не мог оказаться вне внимания соответствующих российских органов. В апреле этого года, по сообщению той же The Guardian, «База» стала предлагать через свои каналы добровольцам в Украине материальное вознаграждение за нападения на объекты инфраструктуры, правительственные здания, военнослужащих, полицейских, политиков». Эта практика также регулярно используется спецслужбами.
Еще один характерный момент: «База» заявила о стремлении создать в Закарпатье свой анклав, чтобы использовать горную местность, где будто бы удобно укрываться от преследования «нетрадиционных военизированных формирований» со стороны властей. Представления авторов таких прожектов о Закарпатье очень смутные, но, похоже, основаны на информации об украинских партизанах времен Второй мировой. Такая идея могла родиться в воспаленном мозгу престарелого сотрудника КГБ или его молодого преемника. Но зачем американо-российским нацистам охотиться на полковника СБУ, все равно остается неясным. Опять же: по официальной кремлевской теории именно в Киеве сидят нынче самые страшные нацисты. Где логика?
Логика в загаживании информационного пространства самыми невероятными конспирологическими версиями, в дебрях которых можно было бы похоронить истину. Еще раньше один из телеграм-каналов, еще в 2021 году разоблаченный как созданный ГУР, попытался раскрутить версию, будто бы полковника Воронича ЦРУ(!) двигало на место главы СБУ Василия Малюка, вот над ним и расправились. Этот вариант в СМИ не «взлетел», подготовили еще один - о якобы борцах с «киевским режимом» из числа местных нацистов с корнями, уходящими в Америку. Правда, рога и хвост мелькают в России, но, может, не обратят внимания? Информационно-психологические операции – это не та работа, где сильно озабочены качеством.