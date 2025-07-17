Американский неонацист из Петербурга, азербайджанские киллеры и полковник СБУ

Напомним, утром 10 июля недалеко от своего дома в Киеве был застрелен полковник СБУ Воронич, киллер сумел скрыться. Воронич был одним из руководителей 5-го управления контрразведки СБУ, которое занималось организацией диверсионных операций на оккупированных территориях, в том числе ликвидацией известных командиров армейских подразделений и спецслужб. Несложно сделать вывод, кому смерть опытного украинского контрразведчика была выгодна в первую очередь.

В короткие сроки исполнители заказа были определены и выслежены, а в процессе задержания оказали вооруженное сопротивление и были ликвидированы. Ими оказались связанный с криминальными группировками России Гулализада Хагани и его сообщница Нармин Гулиева, обладатели азербайджанских паспортов. Ситуация, когда российские спецслужбы используют в своих целях уголовников, достаточно распространена: никто не хочет рисковать жизнью опытных агентов.

Но вот британская газета The Guardian выходит с материалом, в котором сообщается, что почти неделю спустя после убийства ответственность за него взяла неонацистская группировка The Basе - «База». Якобы в своем телеграм-канале группировка заявила, что «убийство полковника СБУ — это не конец, а только начало. Мы продолжим нашу борьбу, пока справедливость не победит». Какое вообще отношение основанная в США «База» имеет к Украине и при чем тут полковник СБУ и борьба за справедливость?

Связь прослеживается только через основателя группировки, военного ветерана и бывшего владельца охранной компании Ринальдо Наззаро. Будучи женатым на гражданке России Людмиле Сергеевой, он перебрался в Петербург, похоже, опасаясь преследования со стороны ФБР за планы по созданию «государства белых» в северо-западных штатах США. Такой кадр не мог оказаться вне внимания соответствующих российских органов. В апреле этого года, по сообщению той же The Guardian, «База» стала предлагать через свои каналы добровольцам в Украине материальное вознаграждение за нападения на объекты инфраструктуры, правительственные здания, военнослужащих, полицейских, политиков». Эта практика также регулярно используется спецслужбами.