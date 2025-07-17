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Взрыв и пожар в Лачине

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В горной местности у села Хочаз Лачинского района вспыхнул лесной пожар, об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

Огонь охватил территорию, где ранее велись боевые действия. Во время тушения произошел взрыв - предположительно, сработали мины или неразорвавшиеся боеприпасы.

К настоящему времени удалось ограничить пламя на многих участках пожара. Но на участке, где предполагается наличие мин и неразорвавшихся боеприпасов, пожар продолжает полыхать. На территорию привлечены соответствующая техника и живая сила, усилены меры безопасности.

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