МУС отказался отменить ордера на арест Нетаньяху и Галанта

Международный уголовный суд (МУС) отклонил просьбу Израиля об отмене ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Также было отвергнуто требование приостановить расследование возможных военных преступлений на палестинских территориях.

Суд подтвердил свою юрисдикцию и подчеркнул, что ордера остаются в силе до вынесения отдельного решения по юрисдикционному спору. Аргументы Израиля о незаконности ордеров признаны необоснованными.

Ранее США ввели санкции против прокурора МУС Карима Хана и четырех судей, двое из которых принимали участие в отклонении израильского запроса.