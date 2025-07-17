Еще один протест. Трамп хочет лишить комика гражданства

Сувейда (Сирия). Силы безопасности в городе после вооруженных столкновений между бедуинскими племенами и друзами, в результате которых погибли десятки человек

Лос-Анджелес (США). Рядом со звездой Дональда Трампа на Голливудской Аллее славы установлены плакаты протеста с осуждением его за угрозу лишить гражданства комика Рози О’Доннелл

Газа (Палестина). Палестинцы в очереди за едой

Агия (Крит). Беженец из Южного Судана в здании муниципалитета, где размещают новоприбывших мигрантов

Памплона (Испания). Люди держат красные шарфы и поют прощальную песню «Pobre de mi» («Бедный я»), символизирующую их грусть по поводу окончания фестиваля Сан-Фермин

Лима (Перу). Люди смотрят на облака и туман с холма Кантерия