Россия придумала нового врага: Сербия!

Список «недружественных» Москве государств пополняется. Еще вчера, как говорится, «весь мир завидовал дружбе Сербии и России» - но времена меняются – и теперь Белград, а прежде всего президент Александр Вучич числятся в «черном списке». А как иначе, если он по мнению Кремля «натуральный предатель», в обвинительном заключении которого - подписание соглашений с Евросоюзом и Германией, поставки оружия Украине - по данным российской разведки, речь идёт о ракетах для реактивных систем залпового огня и миномётных снарядах. Плюс контракт с Францией на покупку истребителей Rafale, стоимостью в 2,7 миллиарда евро, что Москва расценила как знаковый разворот от российского влияния — исторического поставщика оружия для Сербии — в сторону Запада.

И вдобавок ко всем этим «недружественным» шагам сербского руководства, Экспортно-импортный банк США (EXIM) одобрил предварительное финансирование в размере $50 миллионов для сербской компании Telekom Group — эти средства пойдут на подготовку и запуск сети 5G. соглашение с США о внедрении 5G. Правда, отмечает Джон Б. Крейг, бывший посол США в Омане и член консультативного совета Института политики и экономики Юго-Восточной Европы, это больше касается Китая, поскольку решение EXIM вписывается в более широкую стратегию Вашингтона по снижению глобального технологического влияния Китая и относится к приоритетным направлениям, обозначенным в программе «China and Transformational Exports Program». Но сам факт кредита от американцев сочли в Кремле «возмутительным». Ну и кто он после этого в глазах Москвы, которая уже назвала действия сербских властей «ударом в спину», а широко известный российский фрик от геополитики Александр Дугин вообще заявил, что «президент Сербии Александр Вучич потерял легитимность»? А это значит, что Вучич, по мнению Кремля, заслуживает наказания, как «человек, растоптавший многовековую российско-сербскую дружбу».

Но как может выглядеть это наказание? Общей границы у России с Сербией нет, территориальные претензии отсутствуют, войска не введешь. Но у Кремля есть нечто большее – сеть лоббистов и организаций, готовых выступить в качестве российских прокси, устойчивые позиции в сербском информационном пространстве и тесные дружеские связи с иерархами Сербской Православной Церкви. Но – обо всем по порядку. Министр Ненад Попович и экс-вице-премьер и экс-начальник сербской разведки, а люди, занимавшие такую должность, как известно, бывшими не бывают, Александр Вулин — вот два «ледокола» пророссийского лобби в Сербии, которых с радостью принимают в самых высоких кабинетах Кремля и российских спецслужб. А то, что они оголтелые сербские националисты – никого не должно смущать. Ведь исторически так сложилось, что люди именно с подобными взглядами являлись самыми ярыми сторонниками России, поскольку в ней видели инструмент восстановления заветной своей мечты – «Великой Сербии». Биография Драгутина «Аписа» Димитриевича, начальник разведывательного отдела Генерального штаба Сербии и одного из поджигателей Первой мировой войны – яркий тому пример.

Через них, кстати, Москва поддерживает контакты с ультранационалистическими и правыми группировками в Сербии, занимающими антиевропейские и антинатовские позиции. Финансирование этих группировок Москвой отлажено, их лидеры часто бывают в Москве – так что с организацией широкой волны протестов против «антинародного наймита Запада, Александра Вучича» проблем никаких не будет – лишь бы российские деньги вовремя на секретные счета поступили. А с «правильным» информационным освещением «протестных выступлений» в Сербии проблем не будет – ведь здесь абсолютно свободно работают два российских медиа гиганта, принадлежащих Кремлю - Sputnik и RT, которые беззастенчиво транслируют на местную аудиторию российские нарративы. И попутно – создавая в сербском сегменте соцсетей огромное количество лояльных к России ботов. Которые с радостью подхватывают самые махровые тезисы российской пропаганды – от версий о том, как «киевская хунта» готовила нападение на Россию до кондовой конспирологии о «секретных американских биолабораториях» в Сербии. Ну и конечно – очень влиятельная в стране Сербская Православная Церковь, точнее – ее иерархи. В апреле нынешнего года Патриарх Сербский Порфирий посетил Москву, где встретился с Путиным и Патриархом Кириллом из Русской Православной Церкви, где восторгался приверженностью Москвы традиционным ценностям, от которых якобы отказался Запад и выражал полную солидарность с этой позицией.