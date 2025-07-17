Чем Иран ответит США в Зангезуре

На состоявшейся в Ереване пресс-конференции премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил факт обсуждения передачи управления Зангезурским коридором частной компании, представляющей третью сторону. Хотя глава правительства Армении не уточнил, о каком государстве или компании идет речь, уже известно, что ранее администрация Дональда Трампа предлагала передать контроль над этим стратегическим маршрутом одной из американских структур. По словам посла США в Анкаре Тома Баррака, являющегося одновременно спецпосланником президента Трампа по Сирии, американская инициатива предполагает установление внешнего управления над 32-километровым участком коридора, соединяющего Азербайджан с его Нахчыванским анклавом с параллельным созданием транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры. Поначалу официальный Ереван в лице пресс-секретаря правительства Назели Багдасарян опровергал сообщения о таком проекте, однако теперь сам премьер-министр Армении подтвердил подлинность рассматриваемого сценария.

Согласно изложенной концепции, инвестор из третьей страны вложит средства в строительство железной дороги, автомагистрали, трубопроводов и телекоммуникационных сетей, получая взамен временное право на эксплуатацию этой инфраструктуры. А после того, как вложения инвестора будут полностью возвращены, он обязан передать ее в собственность Республики Армения. Эта модель, известная как Build–Operate–Transfer (строительство — эксплуатация — передача), широко применяется в международной практике и, как отметил Пашинян, полностью соответствует правовому полю Армении. Параллельно обсуждается возможность передачи функций пограничного и таможенного контроля в коридоре представителям той же частной структуры, что, по сути дела, формирует не просто экономическую, а частично суверенную зону международного управления на армянской территории. Несмотря на отсутствие окончательного мирного соглашения между Баку и Ереваном, правительство Армении допускает заключение промежуточного соглашения, а также продолжает консультации по парафированию текста будущего мирного договора. Как известно, открытое подключение США в процесс реализации Зангезурского проекта уже вызывает обеспокоенность со стороны региональных держав и, прежде всего, Ирана, последовательно и жестко выступающего против любого формата функционирования коридора, способного привести к геополитическому переустройству Южного Кавказа в интересах Вашингтона. Именно поэтому вопрос о возможных действиях Исламской Республики приобретает все большую актуальность.

Почетный профессор Университета Южной Алабамы, иранист Надер Энтессари в интервью информационному агентству TABNAK отметил, что стратегия США в регионе направлена на формирование дуги изоляции вокруг Ирана. По его словам, ключевые цели Вашингтона сводятся к двум задачам - усилению транспортной и политической блокировки Ирана в направлении Кавказа и Центральной Азии, а также стимулированию политического отрыва Армении и Азербайджана от России, занятой войной в Украине и утрачивающей позиции в своём бывшем стратегическом пространстве. Эксперт подчёркивает, что речь идет не только о геополитике, но и об экономических интересах. Южный Кавказ представляет значительную ценность для США с точки зрения логистики, энергетики и альтернативных маршрутов поставок, включая обходные пути, не зависящие от иранской или российской территории. И в этом контексте, считает Энтессари, интересы США и Китая временно могут совпадать. Хотя усиление американского присутствия объективно подрывает китайскую инициативу «Один пояс — один путь», оно не ставит под угрозу саму её реализацию - скорее, вынуждает Пекин маневрировать чуть тоньше и осмотрительнее. По словам американского профессора-ираниста, в целом Запад благожелательно относится к инициативе по Зангезурскому коридору: Евросоюз поддерживает любые шаги, способствующие выдавливанию России из постсоветского пространства. Кроме того, Армения с каждым годом всё устойчивее дрейфует в сторону евроатлантической интеграции, тогда как её правительство, по мнению аналитика, недостаточно сильно, чтобы эффективно противиться внешнему давлению со стороны США.

Турция же, как полагает Энтессари, использует ситуацию, как возможность для расширения своего геополитического влияния от Южного Кавказа до Каспия и далее вглубь Центральной Азии. В этих условиях Иран рискует оказаться маргинализированным региональным актором. «Но даже если Зангезурский коридор не станет для Ирана окончательным стратегическим поражением, его реализация способна нанести серьёзный ущерб проекту транспортного коридора «Север — Юг», продвигаемому совместно Тегераном и Москвой, - считает Энтессари. - В случае появления западноориентированного транскавказского маршрута этот проект, направленный на связывание Индийского океана с Европой через территорию Ирана, может частично утратить актуальность». В то же время Энтессари констатирует, что реальные рычаги воздействия Ирана на ситуацию крайне ограничены. Политическое влияние Тегерана на Баку практически сведено к нулю, а традиционные каналы давления на Ереван сегодня малоэффективны. В военной или экономической плоскостях Иран не обладает достаточными ресурсами для эффективного сдерживания западного наступления на его геополитическое пространство.