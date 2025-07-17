USD 1.7000
EUR 1.9753
RUB 2.1795
Подписаться на уведомления
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы
Новость дня
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

Украинский беспилотник протаранил многоэтажку в Воронеже. В городе взрывы

04:17 671

В Воронеже украинский беспилотник врезался в верхние этажи многоэтажного дома.Об этом сообщают российские новостные телеграм-каналы.

Информации о пострадавших пока нет.

Как пишет со слов очевидцев телеграм-канал SHOT, дрон врезался в дом и взорвался в районе улицы Айвазовского на окраине Воронежа.

«Предварительно, повреждён фасад здания и несколько квартир. Обломки упали на стоящие внизу автомобили. В данный момент информации о пострадавших нет», — пишет SHOT.

Местные воронежские телеграм-каналы сообщали, что в городе слышны взрывы, в течение последнего часа.

Беспилотники сжигают Харьков
Беспилотники сжигают Харьков объектив haqqin.az
04:13 722
Россия придумала нового врага: Сербия!
Россия придумала нового врага: Сербия! наш комментарий
02:55 1786
Экс-боец ММА Джавид Рзаев лишен гражданства России
Экс-боец ММА Джавид Рзаев лишен гражданства России все еще актуально
16 июля 2025, 21:06 9942
Не расстанусь с Камеруном, буду вечно молодым
Не расстанусь с Камеруном, буду вечно молодым новое средневековье
02:36 949
Умерь похоть, если хочешь стать президентом
Умерь похоть, если хочешь стать президентом продолжение главной темы
16 июля 2025, 19:07 4584
Американский неонацист из Петербурга, азербайджанские киллеры и полковник СБУ
Американский неонацист из Петербурга, азербайджанские киллеры и полковник СБУ главный вопрос
01:00 2758
Еще один протест. Трамп хочет лишить комика гражданства
Еще один протест. Трамп хочет лишить комика гражданства объектив haqqin.az
02:46 1231
Трамп и педофилы из «глубинного государства»
Трамп и педофилы из «глубинного государства» громкое дело
16 июля 2025, 18:21 5585
Взрыв и пожар в Лачине
Взрыв и пожар в Лачине видео
01:09 2903
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы видео; обновлено 01:51
01:51 18182
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных»
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных» горячая тема
16 июля 2025, 17:39 7769

ЭТО ВАЖНО

Беспилотники сжигают Харьков
Беспилотники сжигают Харьков объектив haqqin.az
04:13 722
Россия придумала нового врага: Сербия!
Россия придумала нового врага: Сербия! наш комментарий
02:55 1786
Экс-боец ММА Джавид Рзаев лишен гражданства России
Экс-боец ММА Джавид Рзаев лишен гражданства России все еще актуально
16 июля 2025, 21:06 9942
Не расстанусь с Камеруном, буду вечно молодым
Не расстанусь с Камеруном, буду вечно молодым новое средневековье
02:36 949
Умерь похоть, если хочешь стать президентом
Умерь похоть, если хочешь стать президентом продолжение главной темы
16 июля 2025, 19:07 4584
Американский неонацист из Петербурга, азербайджанские киллеры и полковник СБУ
Американский неонацист из Петербурга, азербайджанские киллеры и полковник СБУ главный вопрос
01:00 2758
Еще один протест. Трамп хочет лишить комика гражданства
Еще один протест. Трамп хочет лишить комика гражданства объектив haqqin.az
02:46 1231
Трамп и педофилы из «глубинного государства»
Трамп и педофилы из «глубинного государства» громкое дело
16 июля 2025, 18:21 5585
Взрыв и пожар в Лачине
Взрыв и пожар в Лачине видео
01:09 2903
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы видео; обновлено 01:51
01:51 18182
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных»
О резне в Сирии. «Людей убивают, как беззащитных животных» горячая тема
16 июля 2025, 17:39 7769
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться