Украинский беспилотник протаранил многоэтажку в Воронеже. В городе взрывы

В Воронеже украинский беспилотник врезался в верхние этажи многоэтажного дома.Об этом сообщают российские новостные телеграм-каналы.
Информации о пострадавших пока нет.
Как пишет со слов очевидцев телеграм-канал SHOT, дрон врезался в дом и взорвался в районе улицы Айвазовского на окраине Воронежа.
«Предварительно, повреждён фасад здания и несколько квартир. Обломки упали на стоящие внизу автомобили. В данный момент информации о пострадавших нет», — пишет SHOT.
Местные воронежские телеграм-каналы сообщали, что в городе слышны взрывы, в течение последнего часа.