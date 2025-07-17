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Первый день Универсиады: Азербайджан против США, Австралии, Кореи

Эльмир Алиев, отдел спорта
04:22 305

Азербайджанские спортсмены начинают выступление на Всемирных студенческих играх в Германии.

Сегодня наши представители будут соревноваться в шести видах спорта - бадминтоне, фехтовании, художественной гимнастике, теннисе, плавании и настольном теннисе.

Соревнования по бадминтону будут проходить в Мюльхайме. В смешанных командных соревнованиях сборная Азербайджана в первом матче сыграет с Таиландом. Встреча начнется в 11:00 по бакинскому времени. В состав нашей команды входят Мурад Шабанзаде, Нигяр Самедова, Агиль Габилов и Хаджар Нуриева.

Также в группе с Азербайджаном сборная Австралии, с которой наши бадминтонисты сыграют в 18:00.

В фехтовании сегодня пройдет квалификация в женской шпаге и мужской сабле. На дорожку выйдут Айнур Гулиева, Хадиджа Гасанлы, Назиля Рагимова, Мурад Акперов, Магсуд Гусейнли и Салех Мамедов. Состязания фехтовальщиков пройдут в Эссене.

Здесь же будут соперничать гимнастки. Медалистки в многоборье определятся завтра. Сегодня же в индивидуальном турнире участницы выступят с обручем и мячом, а групповые команды - с пятью лентами. В личном первенстве, которое стартует в 13:30 по бакинскому времени, примут участие Илона Зейналова и Камилла Сейидзаде. Группы начнут выступать в 21:30. В состав групповой команды Азербайджана входят Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова и Гюллю Агаларзаде.

В Эссене пройдет и теннисный турнир. Эльвин Гашимов в 1/32 финала сыграет с соперником из Замбии. Матч начнется приблизительно в 13:00.

Пловцы будут состязаться в Берлине. Фатима Алкарамова выступит на 50-метровке баттерфляем. В этой же дисциплине у мужчин будут соревноваться Абдуррахман Рустамов и Рамиль Велизаде. Саид Гамидов примет участие в заплыве на 100 метров на спине. А сборная Азербайджана в эстафете 4x100.

В соревнованиях по настольному теннису, которые также примет Эссен, в командных соревнованиях женская сборная Азербайджана сыграет с Кореей, а мужская - с США. В составы наших команд включены Хадиджа Абильзаде, Нигяр Махмудова, Сабина Мамедова, Земфира Микаилова, Амин Оруджзаде, Нихад Самедзаде и Турал Мирзоев.

Напомним, всего от Азербайджана в Германии в 12 видах спорта выступит 71 спортсмен. Универсиада завершится 27 июля.

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