Первый день Универсиады: Азербайджан против США, Австралии, Кореи

Сегодня наши представители будут соревноваться в шести видах спорта - бадминтоне, фехтовании, художественной гимнастике, теннисе, плавании и настольном теннисе.

Соревнования по бадминтону будут проходить в Мюльхайме. В смешанных командных соревнованиях сборная Азербайджана в первом матче сыграет с Таиландом. Встреча начнется в 11:00 по бакинскому времени. В состав нашей команды входят Мурад Шабанзаде, Нигяр Самедова, Агиль Габилов и Хаджар Нуриева.

Также в группе с Азербайджаном сборная Австралии, с которой наши бадминтонисты сыграют в 18:00.

В фехтовании сегодня пройдет квалификация в женской шпаге и мужской сабле. На дорожку выйдут Айнур Гулиева, Хадиджа Гасанлы, Назиля Рагимова, Мурад Акперов, Магсуд Гусейнли и Салех Мамедов. Состязания фехтовальщиков пройдут в Эссене.

Здесь же будут соперничать гимнастки. Медалистки в многоборье определятся завтра. Сегодня же в индивидуальном турнире участницы выступят с обручем и мячом, а групповые команды - с пятью лентами. В личном первенстве, которое стартует в 13:30 по бакинскому времени, примут участие Илона Зейналова и Камилла Сейидзаде. Группы начнут выступать в 21:30. В состав групповой команды Азербайджана входят Елизавета Лузан, Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова и Гюллю Агаларзаде.