Аш-Шараа готов сражаться с Израилем. А ЦАХАЛ бомбит сирийские базы

Временный президент Сирии отметил, что Израиль стремится превратить его страну в зону конфликта, и этого нельзя допустить. Аш-Шараа назвал друзов неотъемлемой частью Сирии и осудил действия Израиля, сеющие раскол: «Мы отвергаем любые попытки - иностранные или внутренние - посеять раскол в наших рядах. Мы все партнеры на этой земле, и мы не позволим ни одной группе исказить прекрасный образ Сирии и ее многообразия».

«Мы не относимся к числу тех, кто боится войны. Мы провели свою жизнь, сталкиваясь с трудностями и защищая наш народ, но мы поставили интересы сирийцев выше хаоса и разрушений», - цитируют заявление аш-Шараа арабские СМИ.

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что сирийский народ не боится войны и готов сражаться за свое достоинство.

Президент Сирии подчеркнул, что защита прав и свобод друзов является «одним из наших главных приоритетов»: «Мы возложили на местные группировки и духовных лидеров друзов ответственность за поддержание безопасности в (Эс-Сувейде), признавая серьезность ситуации и необходимость избежать втягивания страны в новую войну».

При этом, по его словам, народ Сирии готов сражаться, если его достоинство окажется под угрозой.

Тем временем телеканал Al Mayadeen сообщил в четверг, что истребители израильских ВВС ранним утром подвергли ударам базы сирийских правительственных сил на северо-западе страны. По его информации, самолеты атаковали район дислокации 132-й мотострелковой бригады в окрестностях города Латакия (320 км от Дамаска). Кроме того, удары были нанесены по базе 107-й бронетанковой бригады в Джебле. Подробностей о последствиях этих воздушных рейдов и возможных жертвах не приводится.

Израильские паблики пишут об израильском вертолете, который рано утром сбросил оружие и амуницию в районе к югу от города Эс-Сувейда.

14 июля в сирийской провинции Эс-Сувейде в столкновениях правительственных сил с друзами погибли по меньшей мере 34 человека. 16 июля израильские ВВС нанесли удары по ряду стратегических объектов в Дамаске и его окрестностях, в частности по комплексу зданий генштаба сирийской армии и Президентскому дворцу в квартале Абу-Руммана. Последние атаки были совершены в ночные часы на военный аэродром Мезза на западе сирийской столицы и пригород Эль-Муадамия.

Телеканал Sky News Arabia сообщает, что по меньшей мере 356 человек погибли в ходе вооруженных столкновений в провинции Эс-Сувейда между силами переходного правительства и друзскими отрядами самообороны. По его сведениям, среди убитых 55 мирных граждан и 79 бойцов сил самообороны. Спецподразделения МВД и Минобороны, направленные из Дамаска для восстановления стабильности, потеряли 189 убитыми, а проправительственные формирования арабских племен - 18 ополченцев. Еще 15 сотрудников сил внутренней безопасности погибли в результате израильских авиаударов по Дамаску 16 июля.