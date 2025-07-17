В Америке ждут зеленый свет от Трампа

Сенат США будет готов рассмотреть законопроект о санкциях в отношении России тогда, когда получит на это одобрение со стороны президента Дональда Трампа, заявил в эфире Fox News лидер республиканского большинства в верхней палате американского Конгресса Джон Тьюн.

«Когда он даст зеленый свет по законопроекту, мы пойдем вперед», - сказал он.

По словам конгрессмена, «президент понимает, что нужно сделать, чтобы усадить Россию за стол переговоров» и решил действовать как путем возможных санкций, так и поставок оружия Киеву.