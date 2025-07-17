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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы
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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

Сильный пожар в Ираке: 50 человек погибли

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10:09 383

В результате масштабного пожара в торговом центре в иракском городе Кут, расположенном в провинции Васит к югу от Багдада, погибли около 50 человек. Об этом сообщил губернатор региона Мохаммед Джамиль аль-Майя.

По словам губернатора, среди погибших — мужчины, женщины и дети. Власти провинции объявили трехдневный траур по жертвам трагедии.

«Мы понесли тяжелую утрату — около 50 человек стали жертвами пожара. Местные власти начали подавать иски против владельца торгового центра и всех, кто может быть причастен к трагедии», — заявил аль-Майя. Он также добавил, что уполномоченные органы продолжают расследование. Предварительные выводы обещают опубликовать в течение ближайших 48 часов.

Полиция и силы гражданской обороны провинции были полностью мобилизованы для борьбы с огнем. На месте происшествия продолжаются спасательные и восстановительные работы.

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