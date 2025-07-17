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Трамп скоро «обрадует» 150 стран

10:19 475

Президент США Дональд Трамп планирует ввести одинаковую пошлину на ввоз товаров из 150 стран мира в размере 10-15%.

В интервью телеканалу Real America's Voice президент США напомнил, что в отношении ряда стран уже определился с тарифами. «Мы введем одинаковый тариф для оставшихся примерно 150 стран, это будет, вероятно, 10-15%», - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, какими пошлинами планирует облагать африканские страны.

Трамп, однако, оговорился, что «окончательное решение еще не принято». Президент отметил, что его администрация «очень близка» к торговым соглашениям с Индией и ЕС. При этом он заявил, что если Европа в области торговых отношений длительное время «наносила США убытки», то в настоящее время «ведет себя вежливо» и нацелена на заключение сделки. В ответ на вопрос о возможности соглашения с Канадой Трамп заявил, что канадцы «очень серьезно нас обидели, вводя пошлины в 400% в отношении американских фермеров».

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