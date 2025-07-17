USD 1.7000
EUR 1.9753
RUB 2.1795
Подписаться на уведомления
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы
Новость дня
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

В США уволили прокурора, занимавшегося делами Эпштейна

10:32 195

Минюст США уволил прокурора Морен Коми, которая занималась делами финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной связи с несовершеннолетними, и рэпера Шона «Пи-Дидди» Комбса, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Точная причина увольнения не ясна. По данным издания, в уведомлении Коми значится только ссылка на «широкие полномочия», которые предоставлены президенту конституцией США. Авторы материала подчеркнули, что связь увольнения с делом Эпштейна тоже не известна.

Как указывает WP, на прошлой неделе минюст начал уголовное преследование отца прокурора Джеймса Коми, который был уволен президентом США Дональдом Трампом с должности директора ФБР еще во время первого президентского срока в мае 2017 г. Экс-директор службы отказался выяснять причины своей отставки.

13 июля основатель Tesla и бывший глава департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск уже не в первый раз призвал Трампа опубликовать материалы по делу Эпштейна. Во время публичного конфликта в июне он также говорил, что файлы не обнародуют, потому что в них фигурирует сам президент. Позже он отказался от своих слов.

7 июля издание Axios писало, что минюст США и Федеральное бюро расследований не нашли доказательств того, что Эпштейн шантажировал влиятельных людей и вел «список клиентов». Власти США заявили, что никаких публикаций по его делу больше не будет, хотя сам Трамп в ходе предвыборной кампании обещал раскрыть общественности все данные.

Ночные удары по Украине: есть жертвы
Ночные удары по Украине: есть жертвы видео
10:40 106
Чем Иран ответит США в Зангезуре
Чем Иран ответит США в Зангезуре наш обзор
03:35 6972
Аш-Шараа готов сражаться с Израилем. А ЦАХАЛ бомбит сирийские базы
Аш-Шараа готов сражаться с Израилем. А ЦАХАЛ бомбит сирийские базы
09:59 873
Украинские беспилотники атаковали регионы России
Украинские беспилотники атаковали регионы России обновлено 09:45
09:45 3952
Беспилотники сжигают Харьков
Беспилотники сжигают Харьков объектив haqqin.az
04:13 3852
Россия придумала нового врага: Сербия!
Россия придумала нового врага: Сербия! наш комментарий
02:55 6745
Экс-боец ММА Джавид Рзаев лишен гражданства России
Экс-боец ММА Джавид Рзаев лишен гражданства России все еще актуально
16 июля 2025, 21:06 11647
Не расстанусь с Камеруном, буду вечно молодым
Не расстанусь с Камеруном, буду вечно молодым новое средневековье
02:36 3013
Умерь похоть, если хочешь стать президентом
Умерь похоть, если хочешь стать президентом продолжение главной темы
16 июля 2025, 19:07 5271
Американский неонацист из Петербурга, азербайджанские киллеры и полковник СБУ
Американский неонацист из Петербурга, азербайджанские киллеры и полковник СБУ главный вопрос
01:00 6076
Еще один протест. Трамп хочет лишить комика гражданства
Еще один протест. Трамп хочет лишить комика гражданства объектив haqqin.az
02:46 4123

ЭТО ВАЖНО

Ночные удары по Украине: есть жертвы
Ночные удары по Украине: есть жертвы видео
10:40 106
Чем Иран ответит США в Зангезуре
Чем Иран ответит США в Зангезуре наш обзор
03:35 6972
Аш-Шараа готов сражаться с Израилем. А ЦАХАЛ бомбит сирийские базы
Аш-Шараа готов сражаться с Израилем. А ЦАХАЛ бомбит сирийские базы
09:59 873
Украинские беспилотники атаковали регионы России
Украинские беспилотники атаковали регионы России обновлено 09:45
09:45 3952
Беспилотники сжигают Харьков
Беспилотники сжигают Харьков объектив haqqin.az
04:13 3852
Россия придумала нового врага: Сербия!
Россия придумала нового врага: Сербия! наш комментарий
02:55 6745
Экс-боец ММА Джавид Рзаев лишен гражданства России
Экс-боец ММА Джавид Рзаев лишен гражданства России все еще актуально
16 июля 2025, 21:06 11647
Не расстанусь с Камеруном, буду вечно молодым
Не расстанусь с Камеруном, буду вечно молодым новое средневековье
02:36 3013
Умерь похоть, если хочешь стать президентом
Умерь похоть, если хочешь стать президентом продолжение главной темы
16 июля 2025, 19:07 5271
Американский неонацист из Петербурга, азербайджанские киллеры и полковник СБУ
Американский неонацист из Петербурга, азербайджанские киллеры и полковник СБУ главный вопрос
01:00 6076
Еще один протест. Трамп хочет лишить комика гражданства
Еще один протест. Трамп хочет лишить комика гражданства объектив haqqin.az
02:46 4123
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться