Ночные удары по Украине: есть жертвы

В ночь на 17 июля российские войска вновь нанесли массированный удар по территории Украины с использованием ударных беспилотников и реактивной артиллерии. Основной целью атаки стал город Днепр, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, над городом силы ПВО сбили 22 российских дрона, однако часть дронов типа «Шахед» достигла цели. В результате атаки погиб один человек, еще пятеро получили ранения. Четверо из них — мужчины в возрасте от 35 до 52 лет — были госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. В городе вспыхнули пожары, в том числе в Днепровском районе. Повреждения получил один из промышленных объектов, название которого не разглашается.

Кроме того, российская армия обстреляла Никополь из РСЗО «Град» и атаковала город FPV-дронами с осколочными боеприпасами. Пострадали пять человек, четверо доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести. Также разрушены жилой дом и хозяйственная постройка.

Поздно вечером 16 июля авиаудар был нанесен по Доброполью в Донецкой области. Россия применила 500-килограммовую авиабомбу, сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин. В результате атаки погибли два человека, 27 получили ранения. Повреждено 54 торговых объекта, 304 квартиры в 13 жилых домах и восемь автомобилей.

Тем временем в России ночью также сообщались инциденты с беспилотниками. Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что украинские беспилотники в ночь на 17 июля атаковали Воронеж и пригород.

По его данным, силы ПВО уничтожили не менее пяти дронов. В левобережной части Воронежа в результате попадания фрагментов дрона в многоэтажным дом пострадали трое несовершеннолетних.