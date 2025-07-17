Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов приехали в Шушу

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетили первый жилой комплекс, построенный в городе Шуша. Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов проинформировал главу государства и председателя Халк Маслахаты Туркменистана о проделанной работе.

Общая площадь жилого комплекса, состоящего из 23 зданий, составляет около 8 гектаров. Фундамент этого комплекса был заложен президентом Азербайджана в августе 2021 года. Всего в жилом комплексе 450 квартир, 28 из которых - однокомнатные, 195 – двухкомнатные, 190 - трехкомнатные, 30 - четырехкомнатные и 7 - пятикомнатные. Здесь сданы в пользование служебные квартиры для бывших вынужденных переселенцев и лиц, работающих в различных госструктурах в городе Шуша. На сегодняшний день в этот жилой комплекс переселены 376 семей бывших вынужденных переселенцев, в общей сложности 1409 человек. На территории проведены масштабные работы по благоустройству и озеленению. Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов также сфотографировались на фоне села Дашалты Шушинского района.

Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов также ознакомились с ходом строительных работ в Новой Шушинской мечети. Помощник президента Анар Алекперов проинформировал главу государства и председателя Халк Маслахаты Туркменистана о проводимых работах. Было сообщено, что фундамент мечети заложен президентом Азербайджана в 2021 году. По поручению Ильхама Алиева форма мечети будет отражать цифру 8, что, в свою очередь, символизирует день освобождения города Шуша от оккупантов - День Победы. Два минарета мечети будут отображать число 11. Это символ освобождения города Шуша и Карабаха от оккупации в одиннадцатом месяце. Мечеть, высота минаретов которой составит 72 метра, строится в верхней части города Шуша. Ее наружная часть будет украшена геометрическими узорами, аналогичными тем, которые украшают минареты древней Шушинской мечети. В настоящее время выполнено более 60 процентов работ. Строительство мечети планируется завершить в следующем году.

* * * 12:05 Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов осмотрели разрушенные места города Физули. Гурбангулы Бердымухамедов ознакомился с Генеральным планом города. Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал Гурбангулы Бердымухамедова о разрушениях, актах вандализма, совершенных на территории Физулинского района в период 30-летней армянской оккупации, а также о проводимой и предстоящей работе в соответствии с Генеральным планом города. Гость был проинформирован о том, что некогда густонаселенный и процветающий город Физули был полностью разграблен и опустошен во время армянской оккупации. После освобождения земель от оккупации в короткие сроки был подготовлен Генеральный план города Физули. Он был утвержден президентом Ильхамом Алиевым и представлен общественности в 2021 году. Обладающий большим транспортно-логистическим потенциалом Физули расположен на пересечении основных транспортных артерий Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов. Общая площадь города Физули составляет около 1942 гектаров. Согласно Генплану, к 2040 году в городе планируется проживание 50 тысяч человек. В Физули будет создан Физулинский мемориальный комплекс, в который войдут музеи Оккупации и Победы, здесь построен Центр творчества имени Курмангазы, строится городская больница, будет разбит городской парк, планируется проведение широкомасштабных работ по благоустройству и озеленению. В соответствии с Генпланом объекты социальной инфраструктуры, такие как детские сады и школы, будут расположены на расстоянии 300 и 500 метров соответственно. В результате проделанной работы Физули, который будет построен в оригинальном стиле в соответствии с современными архитектурными стандартами, станет одним из крупнейших городов на освобожденных территориях. Здесь будет применена концепция «Умный город». Административный центр города Физули, который охватит площадь более 12 гектаров, будет разделен на три части.

* * * 11:25 Находящийся с визитом в Азербайджане председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 17 июля прибыл в Физулинский район.