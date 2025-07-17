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Латвия просит Трампа поторопиться

11:46 688

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже призвала президента США Дональда Трампа не откладывать введение вторичных санкций против России и начать действовать немедленно. Об этом она заявила в интервью на полях Форума по безопасности в Аспене, сообщает Politico.

«Это должно быть раньше», — подчеркнула Браже, комментируя заявление Трампа о возможном 50-дневном сроке для России на прекращение войны против Украины.

По ее словам, не имеет смысла давать президенту России Владимиру Путину дополнительное время, пока российские войска продолжают наносить удары по Украине. Министр отметила, что Москва сохраняет военный потенциал и Запад должен немедленно усилить давление, чтобы вынудить Кремль сесть за стол переговоров.

«США и их союзники должны убедиться, что Россия осознает, что с каждым днем ситуация для нее будет не улучшаться, а только ухудшаться. Мы уже видим, что российская экономика в плохом состоянии», — заявила глава латвийского МИД.

Браже подчеркнула, что санкции действительно могут повлиять на обстановку на поле боя. Она добавила, что, по данным разведки, Владимир Путин не заинтересован в окончании конфликта.

«Это был лишь вопрос времени, когда станет понятно, что Путин просто обманывает всех и затягивает время», — отметила дипломат.

По ее утверждению, Дональд Трамп также пришел к пониманию, что договоренности с Путиным невозможны, несмотря на прежние попытки оставить Москве пространство для маневра.

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