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США не согласовывают сделку с ОАЭ из-за Китая

11:49 598

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила согласование многомиллиардной сделки по продаже передовых чипов Nvidia в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Сделка, одобренная Трампом в мае во время его визита на Ближний Восток, предполагала оперативные поставки высокотехнологичных микросхем американской компании. Однако процесс утверждения неожиданно застопорился.

По данным издания, Вашингтон выразил обеспокоенность тем, что передовые технологии могут в итоге попасть в руки Китая. В этой связи сделка будет одобрена только при условии выполнения Эмиратами новых требований, направленных на защиту национальной безопасности США.

Одним из ключевых условий стало исключение из числа получателей чипов компании G42 — ведущей в ОАЭ в сфере искусственного интеллекта. В американской администрации считают, что компания имеет потенциальные связи с Пекином, что представляет риск утечки чувствительных технологий.

Такое изменение может вызвать недовольство ОАЭ, добавили в WSJ. ОАЭ рассчитывали на быстрое завершение переговоров и уже начали подготовку к интеграции новых решений Nvidia в национальные цифровые проекты.

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