Азербайджан и Вьетнам укрепляют энергосотрудничество

Министр промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Дьен сказал: «Наши политические и дипломатические отношения стабильны, а наше сотрудничество в энергетическом секторе носит стратегический характер. Для углубления этого сотрудничества существует сильная политическая воля и решительная поддержка на уровне лидеров. Вьетнам, третья по величине экономика в Юго-Восточной Азии, предлагает большие возможности для сотрудничества с населением в 115 миллионов человек и рынком в 600 миллионов человек, к которому он имеет доступ в рамках соглашений о свободной торговле».

Было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Вьетнамом, заложенные визитами президента Хо Ши Мина в Баку в 1959 году и общенационального лидера Гейдара Алиева в Ханой в 1983 году, вышли на новый этап с государственным визитом генерального секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Социалистической Республики Вьетнам То Лама в Азербайджан в мае этого года. Министр энергетики Парвиз Шахбазов отметил, что принятая в рамках этого визита Совместная декларация о стратегическом партнерстве и подписанные документы играют роль дорожной карты для развития многовекторного сотрудничества между двумя странами. Неслучайно президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев оценил этот визит как событие большого политического значения, а Совместную декларацию – как весьма серьезный политический документ. «Межправительственной комиссии поручено воплотить положения настоящей Декларации в практические проекты, активизировать и расширить торгово-экономическое сотрудничество, увеличить товарооборот и взаимные инвестиции. С этой целью подготовлен документ «Направления сотрудничества», охватывающий 2025-2027 годы, предусматривающий реализацию 58 мероприятий по 17 приоритетным направлениям. Азербайджан и Вьетнам, как стратегические партнёры, полны решимости добиться значительных успехов по всем этим направлениям в ближайшие годы», - добавил министр.

На заседании было рассмотрено текущее состояние отношений в политической, торговой, инвестиционной, энергетической, транспортной сфере, в сфере малого и среднего предпринимательства, туризма, сельского хозяйства, оборонной промышленности, культуры, образования и других областях. Было отмечено, что за первые пять месяцев текущего года товарооборот увеличился на 5,4% и достиг 58,4 млн долларов США, что является показателем положительной динамики в сотрудничестве. Было подчеркнуто, что совместные усилия будут способствовать дальнейшему увеличению этого показателя и взаимных инвестиций. Говоря о сотрудничестве в энергетической сфере, было отмечено, что деятельность SOCAR Trading в качестве одного из ведущих спотовых поставщиков на вьетнамском рынке, поставка сырой нефти и участие в международных продажах вьетнамской нефти являются одними из основных направлений развития этой сферы. Было отмечено, что подписанные между Министерством энергетики, SOCAR и соответствующими вьетнамскими партнёрами Меморандумы о взаимопонимании, а также документ о партнерстве в области возобновляемых источников энергии с ROX Group будут способствовать дальнейшему укреплению энергетического сотрудничества.

Было подчеркнуто значение сотрудничества в сфере транспорта и логистики для поддержки промышленного роста и экспортного потенциала. Отмечено, что сотрудничество в рамках транспортных коридоров «Срединный коридор», «Север-Юг» и «Восток-Запад» обеспечит эффективное использование транзитных возможностей обеих стран. В прошлом году авиакомпания Silk Way Airlines открыла представительство во Вьетнаме, и в ближайшее время ожидается начало прямых грузовых авиарейсов. Пассажирские рейсы по маршруту Баку-Ханой включены в планы развития «Азербайджанских авиалиний».

Было отмечено наличие значительного потенциала сотрудничества в оборонной промышленности и сельском хозяйстве. В культурно-гуманитарной сфере наблюдается растущая динамика в сотрудничестве. Культурные и благотворительные мероприятия, проведенные в рамках визита вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой во Вьетнам в апреле этого года, являются ярким примером взаимного интереса в этом направлении. Расширению культурных связей послужат Дни Вьетнама, которые пройдут в Азербайджане на следующей неделе.

По итогам 3-го заседания Межправительственной комиссии подписан Протокол и принят План действий на 2025-2027 годы.