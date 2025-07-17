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Германия и Британия договорились воевать вместе

12:15 730

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц подпишут 17 июля в Лондоне договор, предусматривающий обязательство о взаимной помощи в случае вооруженного нападения, сообщают Bloomberg и Politico.

По словам высокопоставленного немецкого чиновника, поговорившего с Bloomberg, договор станет ответом «на все более агрессивную политику России», а также растущие опасения европейцев по поводу «приверженности» США НАТО при президенте Дональде Трампе.

При этом, по его словам, это соглашение не должно рассматриваться как замена пятой статьи договора НАТО.

Договор также предполагает совместную разработку дальнобойной ракетной системы в течение ближайших 10 лет. Она будет иметь дальность более двух тысяч километров и «окажет поддержку оборонной промышленности Великобритании и Европы благодаря значительным инвестициям».

В договор также включены различные меры, касающиеся торговли, транспорта и нелегальной миграции, цель которых — минимизировать последствия «Брекзита».

Politico называет анонсированный договор крупнейшим соглашением между Лондоном и Берлином с 1945 года.

Bloomberg отмечает, что основы соглашения были заложены Стармером и предшественником Мерца Олафом Шольцем еще в августе 2024 года. Тогда Стармер и Шольц анонсировали соглашение между странами, отмечая, что его «сердцем» станет договор об обороне.

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