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Чистки в Госдепе привели к хаосу и сбоям

12:23 405

Массовые увольнения в Госдепартаменте привели к хаосу и сбоям в работе некоторых подразделений ведомства, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники в ведомстве.

По их словам, увольнения стали неожиданностью для ряда сотрудников, поскольку они затронули в том числе те подразделения, штат которых ранее не планировалось сокращать. Источники телеканала отмечают, кроме того, плохую организацию процесса увольнения. Так, некоторые руководители отделов не получили списки увольняемых работников своих подразделений, и им пришлось лично выяснять эту информацию. Кроме того, многие служащие, находящиеся в командировке, столкнулись с трудностями из-за блокировки служебной электронной почты после неожиданного увольнения.

Собеседники CBS News отмечают, что решения об увольнении многих работников были недостаточно обоснованными и обдуманными. Такая ситуация может нанести ущерб отношениям США с зарубежными партнерами и снизить эффективность работы диппредставительств страны, утверждают они.

11 июля Associated Press сообщило о том, что Госдепартамент начал массовые увольнения, предполагающие сокращение 1,3 тыс. сотрудников. Они стали частью плана госсекретаря Марко Рубио по реорганизации ведомства с целью финансовой экономии и внесения идеологических корректировок. По свидетельству The Washington Post, план Рубио предусматривает, в частности, увольнение десятков тысяч сотрудников Госдепартамента (из примерно 80 тыс.), а также закрытие нескольких консульств и некоторых программ внешнеполитического ведомства. Предполагается, что в центральном аппарате внешнеполитического ведомства под сокращение попадет около 15% штата (примерно 3,4 тыс. сотрудников).

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