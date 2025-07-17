Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск

Развитие событий в районе Эс-Сувейда на юге Сирии стало тревожным сигналом для тех, кто до последнего времени верил в возможность прагматического сближения Израиля с новой политической реальностью в Дамаске. В центре кризиса оказался Ахмед аш-Шараа, лидер бывшего джихадистского фронта, ныне стремящийся предстать в роли умеренного правителя, способного консолидировать власть на обломках Сирии времен Башара Асада. На первый взгляд, аш-Шараа добился немалого — ему удалось заручиться негласной поддержкой ряда западных аналитических структур, создать каналы диалога с Турцией и государствами Персидского залива, а также подать сигналы о возможной координации с Израилем в борьбе против общего противника — шиитской «Хезболлы». Тем не менее последние события в друзском регионе стали серьезным ударом по его репутации и по самому проекту «новой Сирии», выстраиваемой на постджихадистской основе.

Кризис начался с локального конфликта между бедуинскими формированиями и друзским ополчением, но быстро перерос в вооруженное вмешательство сил, контролируемых Дамаском. По ряду свидетельств, в этих операциях участвовали части, напрямую связанные с Дамаском. Официально временный президент Сирии отмежевался от насилия, однако ни один из представителей его правительства не осудил сам факт военного присутствия в Эс-Сувейде, что дает основания сомневаться в истинных мотивах Дамаска. Для Израиля этот эпизод создает крайне сложную дилемму. С одной стороны, интерес к сотрудничеству с аш-Шараа обусловлен не только желанием стабилизировать Южную Сирию, но и необходимостью нейтрализовать на Голанах иранские прокси-структуры. С другой – Израиль испытывает моральные обязательства перед друзской общиной как внутри своих границ, так и за их пределами. Израильские друзы – полноправные граждане, служащие в армии и участвующие в управлении страной. Их связь с соплеменниками в Сирии носит не только этнический, но и глубокий человеческий характер. Основной вопрос, стоящий сейчас перед международными наблюдателями, заключается в следующем: контролирует ли аш-Шараа свои вооруженные формирования или стал их заложником? Некоторые данные позволяют предположить, что операция в Эс-Сувейде не была санкционирована непосредственно им, а стала следствием чрезмерной инициативы полевых командиров, многие из которых ранее состояли в радикальных джихадистских группировках. Однако даже если это так, сам по себе факт отсутствия контроля свидетельствует о серьезных структурных слабостях нового режима.

В Израиле все чаще сравнивают аш-Шара с Яхьей Синваром, лидером ХАМАС в Газе. Оба фигурируют как харизматичные лидеры, прошедшие путь от радикализма к прагматизму, но оба же остаются окруженными теми, чьи идеологические установки вступают в прямое противоречие с риторикой диалога и примирения. Возможно, внешняя умеренность временного президента Сирии — не более чем политическая мимикрия, нацеленная на получение легитимности и международной помощи. Друзская община Сирии, несмотря на свою численную ограниченность, играет уникальную роль. Это сообщество издавна ассоциировалось с сирийским государством и участвовало в его защите. При этом оно отличается высокой степенью внутренней автономии и нежеланием подчиняться внешнему давлению. Попытка насильственного навязывания контроля друзским регионам может стать для нового правительства Сирии стратегической ошибкой: не только по причине вероятного вооруженного сопротивления, но и из-за разрушения образа «примирителя», который оно стремится культивировать. Важно отметить, что в сирийском контексте друзы вовсе не являются произраильским элементом. Напротив, исторически они поддерживали Дамаск даже в конфронтации с Израилем. Тем не менее израильская идентичность значительной части их соплеменников в Галилее и на Голанских высотах формирует этическое обязательство на уровне внешней политики. Израиль не может остаться в стороне, если угроза резни становится реальной.