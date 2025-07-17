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Киев готовит нового посла в Вашингтон. И это не Умеров

12:33 474

Сейчас наиболее вероятным кандидатом на должность посла Украины в Соединенных Штатах  является Ольга Стефанишина, тогда как Рустем Умеров может сфокусироваться на роли переговорщика. Об этом со ссылкой на источники сообщает «РБК-Украина».

Назначение нового посла Украины в США, отмечает издание, потребует определенного времени из-за прохождения всех необходимых процедур, включая согласование кандидата с американской стороной. Стефанишина на своей странице в Facebook не стала комментировать свои дальнейшие планы, сообщив лишь, что следующие несколько месяцев «посвятит больше времени родным».

Умеров, по версии источников, сосредоточится на переговорах с Россией. Как напоминает издание, именно Умеров возглавлял украинскую группу на переговорах в стамбульском формате.

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