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Трамп собрался в Исламабад и Нью-Дели

12:37 339

Президент США Дональд Трамп посетит Пакистан в сентябре.

Как передает Reuters, oб этом сообщили два пакистанских телеканала со ссылкой на осведомленные источники.

Если информация подтвердится, это станет первым визитом американского лидера в Пакистан почти за два десятилетия - последний раз страну посещал президент Джордж Буш в 2006 году.

В МИД Пакистана заявили, что пока не располагают официальной информацией о визите Трампа.

По данным телеканалов, после прибытия в Исламабад Трамп также намерен посетить Индию.

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