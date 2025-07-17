Трамп собрался в Исламабад и Нью-Дели

Как передает Reuters, oб этом сообщили два пакистанских телеканала со ссылкой на осведомленные источники.

Если информация подтвердится, это станет первым визитом американского лидера в Пакистан почти за два десятилетия - последний раз страну посещал президент Джордж Буш в 2006 году.

В МИД Пакистана заявили, что пока не располагают официальной информацией о визите Трампа.

По данным телеканалов, после прибытия в Исламабад Трамп также намерен посетить Индию.