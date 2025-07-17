В Минздраве встретились с представителями Pfizer

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с представителями компании Pfizer во главе с руководителем филиала по Кавказу, Центральной Азии и Монголии Дмитрием Козенковым.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что во время пандемии коронавируса в Азербайджане применялись вакцины 4 известных компаний и что вакцина производства Pfizer-BioNTech была одной из них. Теймур Мусаев отметил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила вакцину Pfizer-BioNTech в реестр лекарственных средств, разрешенных для экстренного применения. В ходе встречи также было подчеркнуто, что Минздрав готов обсудить вопросы внедрения в Азербайджане и других вакцин, важных для здоровья населения страны.

На встрече руководитель филиала компании Pfizer по Кавказу, Центральной Азии и Монголии Дмитрий Козенков подчеркнул, что с начала пандемии Азербайджан является одной из немногих стран, выбравших свой путь в борьбе с пандемией COVID-19. Правительство Азербайджана подготовило и реализовало оперативные и успешные меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, предотвращению нанесенного ею ущерба экономике и социальному положению населения.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями по вопросам взаимного сотрудничества Pfizer и Минздрава, обсуждены научно-медицинские аспекты.