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Черногорский клуб наказали за договорной матч с армянами

12:46 487

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение отстранить черногорский футбольный клуб «Арсенал» (Тиват) от участия во всех турнирах под своей эгидой на 10 лет. Об этом сообщает агентство Reuters.

Причиной столь жесткого наказания стало расследование возможных договорных матчей, связанных с участием «Арсенала» в квалификации Лиги конференций в июле 2023 года. Тогда клуб встретился с ереванским «Алашкертом». Первая встреча в Армении завершилась со счетом 1:1, а в ответном домашнем матче команда из Тивата проиграла со счетом 1:6.

После длительного расследования, подтверждающего подозрения в нарушении принципов честной игры, УЕФА вынес решение о десятилетнем отстранении.

На данный момент «Арсенал» продолжает выступать в первой лиге Черногории. Клуб также оштрафован на €500 тысяч, а игроки и спортивный директор команды отстранены от любой футбольной деятельности.

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