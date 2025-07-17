Тайвань готовится дать сдачи китайцам

Как сообщает AFP, в четверг Тайбэй буквально замер на полчаса: по сигналу воздушной тревоги улицы опустели, жители спустились в метро, подвалы и укрытия. Полиция остановила движение и направляла прохожих в безопасные зоны. Некоторые люди скрывались в офисных зданиях и подземных переходах. Параллельно отрабатывались сценарии распределения гуманитарной помощи — у временных пунктов выдачи выстроились очереди за рисом, маслом и солью.

На Тайване продолжаются масштабные учения, направленные на подготовку к возможному военному вторжению со стороны материкового Китая.

Президент Тайваня Лай Циндэ, вступивший в должность в прошлом году, активно усиливает обороноспособность острова, делая ставку на вовлечение как армии, так и гражданского населения. Учения проходят на фоне резкого обострения отношений с Пекином, который считает Тайвань мятежной провинцией КНР и не исключает силового сценария восстановления контроля над островом.

Военная часть маневров — крупнейшие за последние годы учения "Хань Гуан" — включает участие резервистов и тренировку ведения боёв в городской застройке. Тайваньские военные отрабатывают отражение высадки вражеских войск, ночные операции в метро и действия в условиях массированных ударов.

Впервые столь масштабно задействовано американское вооружение — в частности, переносные зенитные комплексы Stinger и мобильные ракетные установки, размещенные на видных позициях в столице.

Аналитики подчеркивают, что подобные учения не только отрабатывают действия армии, но и формируют у граждан понимание реалий современной войны, отмечается в сообщении AFP.