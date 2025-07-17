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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы
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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

НАТО спешит передать Украине Patriot

13:44 999

Главнокомандующий НАТО Алексус Гринкевич подтвердил, что продолжается подготовка к скорой передаче Украине дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает Reuters.

«Подготовка продолжается, мы очень тесно сотрудничаем с немцами по переброске Patriot. Мне дали указания как можно скорее выехать», — сказал он.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а альянс будет координировать поставки в Украину.

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине. Он также рассказал, что одна страна может отправить в Украину 17 Patriot, однако не уточнил какая.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин примет активное участие в поставках Украине ЗРК Patriot в рамках новой инициативы США.

По словам источника The New York Times, вооружение, которое НАТО должна закупить у США для нужд Украины, почти полностью готово к немедленной отправке.

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