Кремль все еще анализирует заявления Трампа

Российские власти продолжают анализировать последние заявления президента США Дональда Трампа по войне в Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем анализировать эти заявления. Если президент (РФ Владимир Путин) посчитает необходимым прокомментировать, он это сделает. Я это уже говорил, пока чего-то нового мне нечего добавить», — сказал представитель Кремля журналистам.

В понедельник президент США сообщил о планах ввести «суровые меры» против Москвы при отсутствии сделки по Украине через 50 дней. Трамп пояснил, что речь идет о «вторичных пошлинах примерно в 100%». Позднее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер пояснил, что вторичные пошлины в случае имплементации коснутся стран, покупающих нефть из РФ.