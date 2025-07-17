USD 1.7000
EUR 1.9762
RUB 2.1788
Подписаться на уведомления
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы
Новость дня
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

Кремль все еще анализирует заявления Трампа

14:05 554

Российские власти продолжают анализировать последние заявления президента США Дональда Трампа по войне в Украине, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем анализировать эти заявления. Если президент (РФ Владимир Путин) посчитает необходимым прокомментировать, он это сделает. Я это уже говорил, пока чего-то нового мне нечего добавить», — сказал представитель Кремля журналистам.

В понедельник президент США сообщил о планах ввести «суровые меры» против Москвы при отсутствии сделки по Украине через 50 дней. Трамп пояснил, что речь идет о «вторичных пошлинах примерно в 100%». Позднее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер пояснил, что вторичные пошлины в случае имплементации коснутся стран, покупающих нефть из РФ.

Москва с тревогой следит за Сирией
Москва с тревогой следит за Сирией видео; обновлено 14:50
14:50 6591
Чем Иран ответит США в Зангезуре
Чем Иран ответит США в Зангезуре наш обзор
03:35 9156
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
15:10 454
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
15:01 586
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше фото; обновлено 15:05
15:05 5046
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
14:39 1426
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск наша корреспонденция
12:31 2692
В Армении готовятся к Зангезурскому коридору?
В Армении готовятся к Зангезурскому коридору?
14:10 1778
Глава «Справедливой России» анонсировал атаку на Года Нисанова
Глава «Справедливой России» анонсировал атаку на Года Нисанова
11:22 6940
У Украины новый премьер-министр
У Украины новый премьер-министр
12:54 2176
Россия придумала нового врага: Сербия!
Россия придумала нового врага: Сербия! наш комментарий
02:55 8992

ЭТО ВАЖНО

Москва с тревогой следит за Сирией
Москва с тревогой следит за Сирией видео; обновлено 14:50
14:50 6591
Чем Иран ответит США в Зангезуре
Чем Иран ответит США в Зангезуре наш обзор
03:35 9156
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
15:10 454
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
15:01 586
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше фото; обновлено 15:05
15:05 5046
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
14:39 1426
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск наша корреспонденция
12:31 2692
В Армении готовятся к Зангезурскому коридору?
В Армении готовятся к Зангезурскому коридору?
14:10 1778
Глава «Справедливой России» анонсировал атаку на Года Нисанова
Глава «Справедливой России» анонсировал атаку на Года Нисанова
11:22 6940
У Украины новый премьер-министр
У Украины новый премьер-министр
12:54 2176
Россия придумала нового врага: Сербия!
Россия придумала нового врага: Сербия! наш комментарий
02:55 8992
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться