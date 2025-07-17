В Армении готовятся к Зангезурскому коридору?

Акоп Симидян, недавно уволенный с поста министра окружающей среды Армении, регистрирует компанию с американским участием. Как пишут армянские СМИ, возможно, данной компании будет отдан в управление Зангезурский коридор.

4 июля 2025 года посол США в Турции Том Баррак заявил, что США готовы арендовать Зангезурский коридор на 100 лет, чтобы помочь переговорам между Арменией и Азербайджаном. Предложение предполагает управление коридором частной американской компанией, инициатива исходила от Турции.

14 июля 2025 года президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что конфликт Армении и Азербайджана близится к успешному завершению.

Аналитики отмечают, что предложение США направлено на формирование новой региональной оси, исключающей Россию из контроля над коридором, что может ограничить сухопутное взаимодействие России и Ирана.

Вчера премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на пресс-конференции, что Армения обсуждает создание компании, которая привлечет инвестиции в дорожную инфраструктуру и будет осуществлять определенные функции. По его словам, в Армении существуют случаи аутсорсинга, например, управление аэропортом Звартноц или Южно-Кавказской железной дорогой, и это не нарушает суверенитет страны.