Село Агалы принимает жителей

Село Агалы в Зангиланском районе, освобожденном от оккупации и заново отстроенном, стало одним из символов Великой победы. Построенные в рамках концепции «умного села» жилые дома, широкие улицы, современная школа и детский сад, а также необходимая инфраструктура, обеспечивающая достойные условия для жизни, стали источником радости для бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся на родную землю.

Уют, благополучие и уверенность в завтрашнем дне наполняют сердца жителей чувством гордости и удовлетворения. Представляем вашему вниманию кадры села Агалы, подготовленные Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев в рамках Первой Государственной программы «Великое возвращение».