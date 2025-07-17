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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

Село Агалы принимает жителей

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14:16 669

Село Агалы в Зангиланском районе, освобожденном от оккупации и заново отстроенном, стало одним из символов Великой победы. Построенные в рамках концепции «умного села» жилые дома, широкие улицы, современная школа и детский сад, а также необходимая инфраструктура, обеспечивающая достойные условия для жизни, стали источником радости для бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся на родную землю.

Уют, благополучие и уверенность в завтрашнем дне наполняют сердца жителей чувством гордости и удовлетворения. Представляем вашему вниманию кадры села Агалы, подготовленные Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев в рамках Первой Государственной программы «Великое возвращение».

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