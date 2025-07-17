Новшество в строительной отрасли Азербайджана

В форуме приняли участие представители государственных учреждений, международных организаций и местные предприниматели.

В рамках форума было представлено пилотное внедрение Программы подготовки к Индустрии 4.0, реализуемое впервые в Азербайджане. Гостям была представлена информация о шагах, предпринимаемых в направлении цифровой трансформации на местных промышленных предприятиях. Для реализации пилотной фазы проекта были выбраны предприятия, которые сотрудничают с международной консалтинговой компанией McKinsey & Company, обладающей обширным опытом в этой области. В рамках сотрудничества для каждого предприятия была разработана индивидуальная дорожная карта.

Одним из предприятий, выбранных для пилотного этапа, стала компания METAK, которая активно включилась в процесс, и на ее заводе уже началось внедрение цифровой трансформации. Выбор METAK в качестве пилотного предприятия не был случайным. Это решение было принято с учетом 28-летнего опыта компании в промышленности, ее успешной деятельности в сфере эффективного управления человеческими ресурсами, а также наличия технической базы, необходимой для цифровой трансформации.