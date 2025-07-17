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Новшество в строительной отрасли Азербайджана

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14:20 1214

11 июля 2025 года при поддержке Министерства экономики Азербайджанской Республики Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции (4SIM) организовал международный форум под названием «Форум Индустрия 4.0 – Промышленность будущего: технологии и человеческий капитал».

В форуме приняли участие представители государственных учреждений, международных организаций и местные предприниматели.

В рамках форума было представлено пилотное внедрение Программы подготовки к Индустрии 4.0, реализуемое впервые в Азербайджане. Гостям была представлена информация о шагах, предпринимаемых в направлении цифровой трансформации на местных промышленных предприятиях. Для реализации пилотной фазы проекта были выбраны предприятия, которые сотрудничают с международной консалтинговой компанией McKinsey & Company, обладающей обширным опытом в этой области. В рамках сотрудничества для каждого предприятия была разработана индивидуальная дорожная карта.

Одним из предприятий, выбранных для пилотного этапа, стала компания METAK, которая активно включилась в процесс, и на ее заводе уже началось внедрение цифровой трансформации. Выбор METAK в качестве пилотного предприятия не был случайным. Это решение было принято с учетом 28-летнего опыта компании в промышленности, ее успешной деятельности в сфере эффективного управления человеческими ресурсами, а также наличия технической базы, необходимой для цифровой трансформации.

Основатель компании METAK Алик Керимов в своем выступлении на форуме отметил: «Положительное влияние этой программы на нашу деятельность и производительность уже ощутимо. Быть одной из первых компаний в стране в этой сфере — для нас и большая ответственность, и мощная мотивация».

Компания METAK успешно продолжает свою деятельность как на местном, так и на международном уровне под брендом Made in Azerbaijan, и всегда выделяется своим инновационным подходом в промышленности страны.

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