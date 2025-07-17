Удар по Ирану придумал Байден

План удара по ядерным объектам Ирана начал разрабатываться еще при экс-президенте США Джо Байдене. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

«Это была бы затяжная воздушная кампания», - сказал источник канала. По его данным, Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) начало разрабатывать план всеобъемлющего удара осенью 2024 года. Предполагалось, что по шести объектам нужно будет нанести несколько ударов для полного прекращения ядерной программы Ирана.

Отмечается, что этот план также предусматривал поражение систем ПВО и складов с баллистическими ракетами исламской республики. Одновременно с этим американские власти готовились к ответным ударам по своим военным базам на Ближнем Востоке. Ряд чиновников из администрации президента США Дональда Трампа полагал, что расширенный план атаки на Иран выглядел «жизнеспособным».

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку.

В ночь на 22 июня американские ВС атаковали три ядерных объекта Ирана. Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетный удар по крупнейшей на Ближнем Востоке американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре.