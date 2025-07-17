Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе

«Хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: «Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб», — сказал Шойгу в интервью «Коммерсанту».

При этом он заявил, что Москва «открыта для равноправного диалога с европейскими столицами и готова обсуждать архитектуру евразийской безопасности». Но пока власти стран Евросоюза «игнорируют интересы своих собственных граждан и ухудшают их благосостояние под предлогом российской угрозы», посетовал Шойгу.

Это, по его словам, может привести к тому, что «все сильнее будут раздаваться голоса тех, кто стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с Россией и мирному сосуществованию с нашей страной». Однако Шойгу не решился предположить, какой подход в отношении Москвы в конечном счете выберут в Европе — конфронтацию или диалог.

В своем заявлении Шойгу объединил в одну две фразы, которые приписывают Суворову. Во второй из них упоминается битва при Фермопилах, также известная как Фермопильское сражение. Это бой, который произошел в 480 году до н.э. в рамках греко-персидской войны 480–479 годов до н.э. Считается, что в этом сражении греки существенно уступали персам по численности: против 200–250 тыс. персов сражались около 5–8 тыс. греков. Греческой армией командовал спартанский царь Леонид I, а персидской — царь Ксеркс I. Первый погиб в этой битве. Сражение при Фермопилах также известно благодаря легенде о подвиге 300 спартанцев.

Ранее Шойгу заявлял, что страны Европы готовятся к войне с Россией, которая может начаться в 2030 году. Также он допускал столкновение с НАТО, если европейские страны решат направить своих военных в качестве миротворцев на «исторические территории России» в Украине. По его словам, «здравомыслящие политики в Европе» понимают, что это приведет к Третьей мировой войне. Шойгу подчеркивал, что Россия выступала против присутствия военных из стран НАТО в Украине еще до начала полномасштабного вторжения, а война «началась во многом из-за этой угрозы».

Также, как пишут российские СМИ, Кремль заявил международным регуляторам, что будет считать «законной целью» европейские спутники, которые она заподозрит в помощи украинским военным.

Глушением спутников Россия занимается уже давно. Год назад Международный союз электросвязи потребовал от Москвы прекратить вмешательство в работу спутниковых систем европейских стран. Жалобу в союз тогда подали четыре страны ЕС (Франция, Нидерланды, Швеция и Люксембург), а также Украина. Россия глушила сигналы GPS на самолетах, что поставило под угрозу управление воздушным движением, а также прерывала вещание детских телеканалов, показывая жесткие кадры войны в Украине, заявили они.

В начале июля этого года Международная организация гражданской авиации (ICAO) призвала Россию прекратить создавать помехи сигналам GPS, так как они создают серьезную угрозу для полетов гражданской авиации, особенно в районе Балтийского моря, в таких странах, как Латвия, Польша, Литва, Эстония, Финляндия и Швеция.