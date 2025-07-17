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Грузия ответила на обвинения Армении

14:50 945

Власти Грузии отвергли сообщения о якобы имевшей место блокировке армянских транзитных грузов. Об этом говорится в заявлении Службы доходов Министерства финансов Грузии.

По информации ведомства, все таможенные и транзитные процедуры выполняются в штатном режиме, несмотря на рост объемов международных перевозок. На всех пунктах пропуска, включая КПП «Казбеги», сотрудники работают круглосуточно для обеспечения бесперебойного транспортного потока. Отмечается, что «временные задержки», о которых писали в СМИ, уже устранены, и движение восстановлено в полном объеме.

Ранее армянские СМИ сообщали о росте цен на сжиженный газ почти на 40% из-за перебоев с транзитом через территорию Грузии. Также сообщалось о проблемах с экспортом армянского коньяка в Россию. Оппозиционный депутат парламента Армении Гарник Даниелян заявил, что задержки с поставками газа создают риски утечек и взрывов из-за давления в баллонах, а также назвал происходящее следствием ухудшения армяно-грузинских отношений.

Между тем власти Армении 15 июля сообщили, что вопрос транзита сжиженного газа решен.

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