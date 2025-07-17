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Келлог покинул Украину

14:54 484

Спецпредставитель США Кит Келлог покинул Украину 16 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Это был не первый визит Келлога в страну — ранее он приезжал в феврале. О нынешней поездке стало известно во время его визита в Рим на прошлой неделе, где проходила Конференция по вопросам восстановления Украины (URC 2025). Тогда Келлог допускал, что визит может продлиться до недели.

В Киев он прибыл 14 июля и за первые два дня провел встречи с ключевыми украинскими руководителями.

Также Келлог посетил оборонные предприятия и лично ознакомился с разработками украинских дронов.

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