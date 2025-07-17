Граждан Грузии выдворили из Европы

Польская Пограничная служба при содействии агентства Frontex организовала операцию по принудительному выдворению 40 иностранных граждан — 27 граждан Грузии и 13 граждан Молдовы. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства, опубликованном в соцсети X.

Спецрейс вылетел 15 июля из города Радом. Как уточняется, большинство депортированных — лица, нарушившие польское законодательство или представлявшие угрозу общественному порядку и национальной безопасности.

Среди граждан Грузии 20 человек получили обязательные к исполнению решения о выдворении «по соображениям обороны, государственной безопасности или охраны общественного порядка». Один из них, как уточняется, ранее был судим 12 раз за кражи.

Другие иностранцы были задержаны за вождение в нетрезвом виде и незаконное пребывание на территории Польши. Среди выдворенных также были лица, помогавшие и участвовавшие в организации незаконного пересечения границы другими иностранцами, а также те, кто изменил свои персональные данные, чтобы попасть в Польшу.

С начала 2025 года, по данным польских властей, страну принудительно или добровольно покинули более 4,6 тыс. иностранцев.