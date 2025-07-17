Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с содержанием анализа.

Новая экспертиза последствий ударов США по трем ядерным объектам в Иране показала, что серьезное разрушение получил только один из них.

По их словам, атаки на два других объекта лишь временно замедлили возможности Ирана по возвращению к обогащению урана — максимум на несколько месяцев.

Какой именно из объектов пострадал сильнее всего — Фордо, Исфахан или Натанз, — не уточняется. Результаты анализа, по информации телеканала, на днях были представлены американским законодателям, представителям Пентагона и союзникам США.

Напомним, 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Вашингтон ранее заявлял, что целью операций было уничтожение ключевых элементов иранской ядерной программы.