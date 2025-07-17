USD 1.7000
EUR 1.9762
RUB 2.1788
Подписаться на уведомления
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы
Новость дня
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана

15:01 597

Новая экспертиза последствий ударов США по трем ядерным объектам в Иране показала, что серьезное разрушение получил только один из них.

Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники, знакомые с содержанием анализа.

По их словам, атаки на два других объекта лишь временно замедлили возможности Ирана по возвращению к обогащению урана — максимум на несколько месяцев.

Какой именно из объектов пострадал сильнее всего — Фордо, Исфахан или Натанз, — не уточняется. Результаты анализа, по информации телеканала, на днях были представлены американским законодателям, представителям Пентагона и союзникам США.

Напомним, 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам в Иране. Вашингтон ранее заявлял, что целью операций было уничтожение ключевых элементов иранской ядерной программы.

Москва с тревогой следит за Сирией
Москва с тревогой следит за Сирией видео; обновлено 14:50
14:50 6607
Чем Иран ответит США в Зангезуре
Чем Иран ответит США в Зангезуре наш обзор
03:35 9161
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
15:10 465
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
15:01 598
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше фото; обновлено 15:05
15:05 5060
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
14:39 1442
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск наша корреспонденция
12:31 2697
В Армении готовятся к Зангезурскому коридору?
В Армении готовятся к Зангезурскому коридору?
14:10 1793
Глава «Справедливой России» анонсировал атаку на Года Нисанова
Глава «Справедливой России» анонсировал атаку на Года Нисанова
11:22 6958
У Украины новый премьер-министр
У Украины новый премьер-министр
12:54 2184
Россия придумала нового врага: Сербия!
Россия придумала нового врага: Сербия! наш комментарий
02:55 8996

ЭТО ВАЖНО

Москва с тревогой следит за Сирией
Москва с тревогой следит за Сирией видео; обновлено 14:50
14:50 6607
Чем Иран ответит США в Зангезуре
Чем Иран ответит США в Зангезуре наш обзор
03:35 9161
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
15:10 465
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
15:01 598
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше фото; обновлено 15:05
15:05 5060
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
14:39 1442
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск наша корреспонденция
12:31 2697
В Армении готовятся к Зангезурскому коридору?
В Армении готовятся к Зангезурскому коридору?
14:10 1793
Глава «Справедливой России» анонсировал атаку на Года Нисанова
Глава «Справедливой России» анонсировал атаку на Года Нисанова
11:22 6958
У Украины новый премьер-министр
У Украины новый премьер-министр
12:54 2184
Россия придумала нового врага: Сербия!
Россия придумала нового врага: Сербия! наш комментарий
02:55 8996
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться