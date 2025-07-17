USD 1.7000
EUR 1.9762
RUB 2.1788
Подписаться на уведомления
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы
Новость дня
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

Грузия выбирает не Европу, а Китай?

15:10 466

Власти Грузии не отменят законы, «мешающие революциям» в стране, как того требует Еврокомиссия, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

По его словам, Тбилиси не запугают угрозы прекращения безвизового режима с ЕС.

В то же время, пишут зарубежные СМИ, Национальный банк Грузии (НБГ) обсуждает возможности сотрудничества с китайской трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS). Стороны, как сообщается, обсудили возможности сотрудничества между Национальным банком и CIPS, а также вопросы, связанные с упрощением доступа финансовых учреждений страны к глобальной сети CIPS.

В рамках визита в Тбилиси руководство CIPS также провело встречи с представителями коммерческих банков Грузии.

Международная межбанковская платежная система CIPS - авторизованная платежная система, созданная Народным банком Китая в 2015 году. Компания специализируется на клиринге международных платежей в юанях. В настоящее время в сети CIPS участвуют более 4,7 тыс. банковских учреждений из 185 стран. В 2024 году годовой объем операций CIPS превысил 570 трлн юаней.

Ранее сообщалось, что в минувшую среду Европарламент принял резолюцию с требованием отключить Грузию от международной банковской системы SWIFT. Евродепутаты в резолюции утверждают, что процесс евроинтеграции Грузии с ЕС фактически приостановлен по итогам «продолжающегося демократического регресса» в Грузии и «фальсификации парламентских выборов» в октябре 2024 года.

После этого НБГ в своем заявлении подчеркнул, что банковская система страны неукоснительно соблюдает режимы международных санкций, поэтому оснований для отключения финансовой системы страны от SWIFT не имеется.

Москва с тревогой следит за Сирией
Москва с тревогой следит за Сирией видео; обновлено 14:50
14:50 6610
Чем Иран ответит США в Зангезуре
Чем Иран ответит США в Зангезуре наш обзор
03:35 9162
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
15:10 467
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
15:01 598
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше фото; обновлено 15:05
15:05 5063
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
14:39 1443
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск наша корреспонденция
12:31 2698
В Армении готовятся к Зангезурскому коридору?
В Армении готовятся к Зангезурскому коридору?
14:10 1793
Глава «Справедливой России» анонсировал атаку на Года Нисанова
Глава «Справедливой России» анонсировал атаку на Года Нисанова
11:22 6960
У Украины новый премьер-министр
У Украины новый премьер-министр
12:54 2185
Россия придумала нового врага: Сербия!
Россия придумала нового врага: Сербия! наш комментарий
02:55 8996

ЭТО ВАЖНО

Москва с тревогой следит за Сирией
Москва с тревогой следит за Сирией видео; обновлено 14:50
14:50 6610
Чем Иран ответит США в Зангезуре
Чем Иран ответит США в Зангезуре наш обзор
03:35 9162
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
15:10 467
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
15:01 598
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше фото; обновлено 15:05
15:05 5063
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
14:39 1443
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск наша корреспонденция
12:31 2698
В Армении готовятся к Зангезурскому коридору?
В Армении готовятся к Зангезурскому коридору?
14:10 1793
Глава «Справедливой России» анонсировал атаку на Года Нисанова
Глава «Справедливой России» анонсировал атаку на Года Нисанова
11:22 6960
У Украины новый премьер-министр
У Украины новый премьер-министр
12:54 2185
Россия придумала нового врага: Сербия!
Россия придумала нового врага: Сербия! наш комментарий
02:55 8996
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться