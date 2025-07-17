Грузия выбирает не Европу, а Китай?

Власти Грузии не отменят законы, «мешающие революциям» в стране, как того требует Еврокомиссия, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

По его словам, Тбилиси не запугают угрозы прекращения безвизового режима с ЕС.

В то же время, пишут зарубежные СМИ, Национальный банк Грузии (НБГ) обсуждает возможности сотрудничества с китайской трансграничной межбанковской платежной системой (CIPS). Стороны, как сообщается, обсудили возможности сотрудничества между Национальным банком и CIPS, а также вопросы, связанные с упрощением доступа финансовых учреждений страны к глобальной сети CIPS.

В рамках визита в Тбилиси руководство CIPS также провело встречи с представителями коммерческих банков Грузии.

Международная межбанковская платежная система CIPS - авторизованная платежная система, созданная Народным банком Китая в 2015 году. Компания специализируется на клиринге международных платежей в юанях. В настоящее время в сети CIPS участвуют более 4,7 тыс. банковских учреждений из 185 стран. В 2024 году годовой объем операций CIPS превысил 570 трлн юаней.

Ранее сообщалось, что в минувшую среду Европарламент принял резолюцию с требованием отключить Грузию от международной банковской системы SWIFT. Евродепутаты в резолюции утверждают, что процесс евроинтеграции Грузии с ЕС фактически приостановлен по итогам «продолжающегося демократического регресса» в Грузии и «фальсификации парламентских выборов» в октябре 2024 года.

После этого НБГ в своем заявлении подчеркнул, что банковская система страны неукоснительно соблюдает режимы международных санкций, поэтому оснований для отключения финансовой системы страны от SWIFT не имеется.