Тяжелая авария в Геранбое: есть погибшие и пострадавшие

В результате дорожно-транспортного происшествия в Геранбойском районе погибли два человека, еще трое, в том числе двое детей, получили ранения.

Авария произошла 17 июля в районе села Байан. По предварительным данным, автомобиль марки Hyundai с государственным номером 77 HD 580, которым управляла жительница Дашкесанского района Насиба Нагиева (1958 г.р.), съехал с трассы и перевернулся.

В результате ДТП на месте происшествия погибли сама водитель и ее внук Ф.Мамедли (2018 г.р.). Дочь погибшей Айшен Мамедли (1990 г.р.) получила телесные повреждения. Также пострадали двое детей — Э.Мамедли (2016 г.р.) и А.Мамедли (2021 г.р.). Они были доставлены в Центральную районную больницу Евлаха.

По информации TƏBİB, у одного из госпитализированных детей диагностированы перелом основания черепа, гематома в левой лобной доле и перелом височной кости. Его состояние оценивается как тяжелое. Второй ребенок с легкими травмами находится под наблюдением врачей, его жизни ничто не угрожает.

По факту аварии ведется расследование.