USD 1.7000
EUR 1.9762
RUB 2.1788
Подписаться на уведомления
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы
Новость дня
Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

Тяжелая авария в Геранбое: есть погибшие и пострадавшие

15:08 400

В результате дорожно-транспортного происшествия в Геранбойском районе погибли два человека, еще трое, в том числе двое детей, получили ранения.

Авария произошла 17 июля в районе села Байан. По предварительным данным, автомобиль марки Hyundai с государственным номером 77 HD 580, которым управляла жительница Дашкесанского района Насиба Нагиева (1958 г.р.), съехал с трассы и перевернулся.

В результате ДТП на месте происшествия погибли сама водитель и ее внук Ф.Мамедли (2018 г.р.). Дочь погибшей Айшен Мамедли (1990 г.р.) получила телесные повреждения. Также пострадали двое детей — Э.Мамедли (2016 г.р.) и А.Мамедли (2021 г.р.). Они были доставлены в Центральную районную больницу Евлаха.

По информации TƏBİB, у одного из госпитализированных детей диагностированы перелом основания черепа, гематома в левой лобной доле и перелом височной кости. Его состояние оценивается как тяжелое. Второй ребенок с легкими травмами находится под наблюдением врачей, его жизни ничто не угрожает.

По факту аварии ведется расследование.

Москва с тревогой следит за Сирией
Москва с тревогой следит за Сирией видео; обновлено 14:50
14:50 6611
Чем Иран ответит США в Зангезуре
Чем Иран ответит США в Зангезуре наш обзор
03:35 9162
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
15:10 467
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
15:01 599
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше фото; обновлено 15:05
15:05 5066
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
14:39 1443
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск наша корреспонденция
12:31 2698
В Армении готовятся к Зангезурскому коридору?
В Армении готовятся к Зангезурскому коридору?
14:10 1793
Глава «Справедливой России» анонсировал атаку на Года Нисанова
Глава «Справедливой России» анонсировал атаку на Года Нисанова
11:22 6961
У Украины новый премьер-министр
У Украины новый премьер-министр
12:54 2186
Россия придумала нового врага: Сербия!
Россия придумала нового врага: Сербия! наш комментарий
02:55 8996

ЭТО ВАЖНО

Москва с тревогой следит за Сирией
Москва с тревогой следит за Сирией видео; обновлено 14:50
14:50 6611
Чем Иран ответит США в Зангезуре
Чем Иран ответит США в Зангезуре наш обзор
03:35 9162
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
Грузия выбирает не Европу, а Китай?
15:10 467
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
Удары США почти не повредили ядерные объекты Ирана
15:01 599
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше
Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов в Шуше фото; обновлено 15:05
15:05 5066
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
Бывший министр обороны России цитирует Суворова и угрожает Европе
14:39 1443
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск
Израиль не отступит. Целью может стать и Дамаск наша корреспонденция
12:31 2698
В Армении готовятся к Зангезурскому коридору?
В Армении готовятся к Зангезурскому коридору?
14:10 1793
Глава «Справедливой России» анонсировал атаку на Года Нисанова
Глава «Справедливой России» анонсировал атаку на Года Нисанова
11:22 6961
У Украины новый премьер-министр
У Украины новый премьер-министр
12:54 2186
Россия придумала нового врага: Сербия!
Россия придумала нового врага: Сербия! наш комментарий
02:55 8996
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться