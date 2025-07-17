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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы
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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

Франция окончательно вывела войска из Сенегала

15:27 107

Франция завершила вывод своего военного контингента из Сенегала, передав местным властям две последние базы - крупнейшую в стране Кэмп-Гейль и военный аэродром при международном аэропорту Дакара.

Как сообщает Al Arabiya, это стало финальным этапом сворачивания французского военного присутствия в Западной и Центральной Африке.

Около 350 французских военнослужащих, ранее принимавших участие в совместных операциях с сенегальской армией, покидают территорию страны. Таким образом, завершился трехмесячный процесс вывода войск, начавшийся в марте 2025 года.

На официальной церемонии передачи объектов присутствовали высокопоставленные представители Франции и Сенегала.

Президент Сенегала Бассиру Диомайе Фай, пришедший к власти после победы на выборах 2024 года с программой радикальных реформ, настаивал на полном выводе французских сил до конца 2025 года. При этом, в отличие от более резкой антиколониальной линии властей Буркина-Фасо, Мали и Нигера, Фай подчеркивает, что Сенегал намерен сохранить стратегическое сотрудничество с Парижем.

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