Франция окончательно вывела войска из Сенегала

Франция завершила вывод своего военного контингента из Сенегала, передав местным властям две последние базы - крупнейшую в стране Кэмп-Гейль и военный аэродром при международном аэропорту Дакара.

Как сообщает Al Arabiya, это стало финальным этапом сворачивания французского военного присутствия в Западной и Центральной Африке.