Франция окончательно вывела войска из Сенегала

Франция завершила вывод своего военного контингента из Сенегала, передав местным властям две последние базы - крупнейшую в стране Кэмп-Гейль и военный аэродром при международном аэропорту Дакара.
Как сообщает Al Arabiya, это стало финальным этапом сворачивания французского военного присутствия в Западной и Центральной Африке.
Около 350 французских военнослужащих, ранее принимавших участие в совместных операциях с сенегальской армией, покидают территорию страны. Таким образом, завершился трехмесячный процесс вывода войск, начавшийся в марте 2025 года.
На официальной церемонии передачи объектов присутствовали высокопоставленные представители Франции и Сенегала.
Президент Сенегала Бассиру Диомайе Фай, пришедший к власти после победы на выборах 2024 года с программой радикальных реформ, настаивал на полном выводе французских сил до конца 2025 года. При этом, в отличие от более резкой антиколониальной линии властей Буркина-Фасо, Мали и Нигера, Фай подчеркивает, что Сенегал намерен сохранить стратегическое сотрудничество с Парижем.