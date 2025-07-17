Трамп украл и футбол

Дональд Трамп выступил в своем обычном амплуа шоумена. Он появился на церемонии награждения победителя клубного чемпионата мира по футболу в США, которая прошла в Нью-Джерси. Состоялось это ровно год спустя после покушения на него в Пенсильвании и он, конечно, не мог этим не воспользоваться, несмотря на известный риск.
Но случился не момент триумфа для президента, а настоящий конфуз. Появление Трампа и без того было встречено свистом болельщиков на трибунах. Но их недовольство усилилось, когда трофей вручался лондонскому клубу «Челси», который в финале разгромил парижский «ПСЖ» со счетом 3:0
По регламенту Трамп должен был сойти с подиума в момент награждения футболистов. Но он остался и даже подержал вместе с другими большую красочную полусферу и это было уже встречено болельщиками уже оглушительным свистом. Но и эта импровизация еще не все — Трамп решил украсть золотую медаль клубного чемпионата. Вроде бы в шутку, а там кто его знает.
Но этой нелепой и совсем не смешной сценой он добился своего. Трамп стал главным героем награждения, затмив, собственно, и футболистов, и руководителей FIFA. Он по своему обыкновению украл шоу.
Но теперь миллиарды футбольных фанатов во всем мире интересуются: а не примет ли Трамп главный трофей Чемпионата мира по футболу 2026 года, главным хозяином которого станут США?
Решение о проведении мундиаля было принято FIFA в 2018 года. В допандемийную эпоху. До войны в Украине. До вторичного прихода к власти Трампа. До исторического материализма.
Тогдашнее решение поразило всех. Впервые было расширено число команд - вместо 32 их стало 48. Но главное – ЧМ 2026 будет проходить с 11 по 19 июля в 16 городах в трех странах — преимущественно в США, а также в Канаде и Мексике.
И вот за 12 месяцев до открытия чемпионата во многих странах зазвучали тревожные голоса, которые вызваны хаотичной и непредсказуемой политикой хозяина Белого дома.
Это связано с самыми различными факторами. Мир привык, что при проведении главного футбольного турнира в Европе или в Латинской Америке все трибуны заполнены. Но в США (оставим в стороне Мексику и Канаду) футбол, мягко говоря, еще не вполне привился. Да и называется он странным для европейца словом soccer, которое в зависимости от американских дифтонгов можно перевести и как «сосунок»
На награждении «Челси» в Нью-Джерси трибуны не были заполнены и на половину. Дэвид Здриллик, тренер в команде Chicago Fire, объяснил отсутствие болельщиков на награждении клубного чемпионата новизной этого турнира. Но этого, уверяет он, не повторится на мундиале, поскольку билеты продаются не только в США, но и в десятках странах мира.
Но достижение высокой посещаемости тянет за собой другой вопрос: а будет ли во время чемпионата действовать запрет Трампа на въезд в страну представителям 12 стран, в основном мусульманских (в этот список входят граждане Афганистана, Мьянмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена).
«FIFA должно открыто признать угрозу иммиграционных законов в США и антигуманных практик в области прав человека для целостности спортивных турниров», - говорит Минку Уордин, директор по глобальным инициативам правозащитной организации Human Rights Watch.
Белый дом пока не дал обнадеживающего ответа на вопрос о том, готов ли он снять драконовские ограничения для игроков, тренеров и представителей СМИ из стран, попавших в черный список.
Вопрос безопасности также в повестке дня. Многие футболисты опасаются появления дронов над крупнейшим мегаполисами США, где будут проходить матчи - Нью-Йорком, Лос-Анджелесом, Филадельфией, Бостоном, Майами, Сан-Франциско. Их опасения имеют почву под собой — американские власти так и не объяснили мистическое появление десятков дронов в минувшие годы над городами и военными базами на восточном побережье Америки.
А как насчет возможности повторения беспорядков вроде тех, что прошли недавно в Лос-Анджелесе? «Будет ли президент приглашен на матч открытия в «Город ангелов» после того, как он ввел туда в нарушение законодательства войска Национальной гвардии для борьбы с протестующими?» - спрашивает спортивный комментатор Мэтт Вайзер.
Полупустые стадионы и угрозы безопасности - далеко не единственные вызовы, стоящие перед участниками ЧМ 2026. Многих очень беспокоят жара и штормы. «Я не думаю, что когда-либо играл при такой жаре», - говорит Андреас Шельдеруп, норвежский форвард, играющий в составе португальской «Бенфика».
Частые в это время года в США грозы с молниями также угроза для проведения матчей. Менеджер «Челси» Энсо Мареска сказал, что 29 июня был прерван из-за погоды матч между его командой и «Бенфикой». А в некоторых случаях матчи во время клубного турнира в США переносились по несколько раз.
Все эти трудности проявятся на территории трех стран, которые сейчас являются далеко не дружественными из-за наложенных пошлин на Мексику и Канаду, но устроители мундиаля надеются, что через год эти проблемы нивелируются.
А вот то, что не рассосется, так это глухое недовольство европейцев тем, что ЧМ все больше отдаляются от их континента. В 2022 году мундиаль - в Катаре, сейчас в США, Канаде и Мексики, в 2034 году - в Саудовской Аравии. Футбол словно теряет свою историческую родину.
Во многих странах недовольны и поведением президента FIFA Джанни Инфантино, который с момента инаугурации Трампа провел с ним больше встреч, чем любой из глав государств. «Инфантино сосредоточил всю власть в FIFA, это то, что добивается Трамп по отношению к Америке, - пишет французская Le Monde. - И оба смотрят на Ближний Восток, преследуя экономические интересы».
Дональд Трамп открыто говорит, что ЧМ 2026 и Олимпийские игры 2028 года –бриллианты в его короне. И он намерен использовать эти мировые события в своих интересах, как экономических, так и политических.
Один их таких интересов связан с Россией. Так он еще недавно видел участие России в ЧМ 2026 как возможность добиться от нее прекращения войны в Украине.
Президент США просто позабыл, что российской команде не позволено играть на этом и возможно на других предстоящих мундиалях. После вторжения в Украину в 2022 году на такое участие российских спортсменов в международных футбольных состязаниях наложен строгий запрет.
«Я не знал этого, - сказал он во время встречи с Инфантино. — Это так?»
«Это так», - ответил его собеседник.
«Но мы надеемся, что что-то случится, мир будет восстановлен и Россия вновь сможет играть», - продолжил Трамп. - А что, это могло бы стать большим стимулом для них. Мы хотим, чтобы они остановили войну».
А что, если Трамп пригласит своего друга Владимира посетить финал ЧМ 2026? Может быть, это остановит военные действия?
Трампу пока эта идея, похоже, не приходила в голову. Так мы готовы продать ее ему. За 1 миллион долларов, меньшие суммы он просто не рассматривает.