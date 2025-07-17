Трамп украл и футбол

Дональд Трамп выступил в своем обычном амплуа шоумена. Он появился на церемонии награждения победителя клубного чемпионата мира по футболу в США, которая прошла в Нью-Джерси. Состоялось это ровно год спустя после покушения на него в Пенсильвании и он, конечно, не мог этим не воспользоваться, несмотря на известный риск. Но случился не момент триумфа для президента, а настоящий конфуз. Появление Трампа и без того было встречено свистом болельщиков на трибунах. Но их недовольство усилилось, когда трофей вручался лондонскому клубу «Челси», который в финале разгромил парижский «ПСЖ» со счетом 3:0

По регламенту Трамп должен был сойти с подиума в момент награждения футболистов. Но он остался и даже подержал вместе с другими большую красочную полусферу и это было уже встречено болельщиками уже оглушительным свистом. Но и эта импровизация еще не все — Трамп решил украсть золотую медаль клубного чемпионата. Вроде бы в шутку, а там кто его знает. Но этой нелепой и совсем не смешной сценой он добился своего. Трамп стал главным героем награждения, затмив, собственно, и футболистов, и руководителей FIFA. Он по своему обыкновению украл шоу. Но теперь миллиарды футбольных фанатов во всем мире интересуются: а не примет ли Трамп главный трофей Чемпионата мира по футболу 2026 года, главным хозяином которого станут США?

Решение о проведении мундиаля было принято FIFA в 2018 года. В допандемийную эпоху. До войны в Украине. До вторичного прихода к власти Трампа. До исторического материализма. Тогдашнее решение поразило всех. Впервые было расширено число команд - вместо 32 их стало 48. Но главное – ЧМ 2026 будет проходить с 11 по 19 июля в 16 городах в трех странах — преимущественно в США, а также в Канаде и Мексике. И вот за 12 месяцев до открытия чемпионата во многих странах зазвучали тревожные голоса, которые вызваны хаотичной и непредсказуемой политикой хозяина Белого дома. Это связано с самыми различными факторами. Мир привык, что при проведении главного футбольного турнира в Европе или в Латинской Америке все трибуны заполнены. Но в США (оставим в стороне Мексику и Канаду) футбол, мягко говоря, еще не вполне привился. Да и называется он странным для европейца словом soccer, которое в зависимости от американских дифтонгов можно перевести и как «сосунок» На награждении «Челси» в Нью-Джерси трибуны не были заполнены и на половину. Дэвид Здриллик, тренер в команде Chicago Fire, объяснил отсутствие болельщиков на награждении клубного чемпионата новизной этого турнира. Но этого, уверяет он, не повторится на мундиале, поскольку билеты продаются не только в США, но и в десятках странах мира.

Но достижение высокой посещаемости тянет за собой другой вопрос: а будет ли во время чемпионата действовать запрет Трампа на въезд в страну представителям 12 стран, в основном мусульманских (в этот список входят граждане Афганистана, Мьянмы, Чада, Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена). «FIFA должно открыто признать угрозу иммиграционных законов в США и антигуманных практик в области прав человека для целостности спортивных турниров», - говорит Минку Уордин, директор по глобальным инициативам правозащитной организации Human Rights Watch. Белый дом пока не дал обнадеживающего ответа на вопрос о том, готов ли он снять драконовские ограничения для игроков, тренеров и представителей СМИ из стран, попавших в черный список. Вопрос безопасности также в повестке дня. Многие футболисты опасаются появления дронов над крупнейшим мегаполисами США, где будут проходить матчи - Нью-Йорком, Лос-Анджелесом, Филадельфией, Бостоном, Майами, Сан-Франциско. Их опасения имеют почву под собой — американские власти так и не объяснили мистическое появление десятков дронов в минувшие годы над городами и военными базами на восточном побережье Америки.

А как насчет возможности повторения беспорядков вроде тех, что прошли недавно в Лос-Анджелесе? «Будет ли президент приглашен на матч открытия в «Город ангелов» после того, как он ввел туда в нарушение законодательства войска Национальной гвардии для борьбы с протестующими?» - спрашивает спортивный комментатор Мэтт Вайзер. Полупустые стадионы и угрозы безопасности - далеко не единственные вызовы, стоящие перед участниками ЧМ 2026. Многих очень беспокоят жара и штормы. «Я не думаю, что когда-либо играл при такой жаре», - говорит Андреас Шельдеруп, норвежский форвард, играющий в составе португальской «Бенфика». Частые в это время года в США грозы с молниями также угроза для проведения матчей. Менеджер «Челси» Энсо Мареска сказал, что 29 июня был прерван из-за погоды матч между его командой и «Бенфикой». А в некоторых случаях матчи во время клубного турнира в США переносились по несколько раз.

Все эти трудности проявятся на территории трех стран, которые сейчас являются далеко не дружественными из-за наложенных пошлин на Мексику и Канаду, но устроители мундиаля надеются, что через год эти проблемы нивелируются. А вот то, что не рассосется, так это глухое недовольство европейцев тем, что ЧМ все больше отдаляются от их континента. В 2022 году мундиаль - в Катаре, сейчас в США, Канаде и Мексики, в 2034 году - в Саудовской Аравии. Футбол словно теряет свою историческую родину. Во многих странах недовольны и поведением президента FIFA Джанни Инфантино, который с момента инаугурации Трампа провел с ним больше встреч, чем любой из глав государств. «Инфантино сосредоточил всю власть в FIFA, это то, что добивается Трамп по отношению к Америке, - пишет французская Le Monde. - И оба смотрят на Ближний Восток, преследуя экономические интересы».