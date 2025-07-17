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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы
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Сирия отводит войска, Израиль усиливает угрозы

Три израильских министра подали в отставку

15:34 1324

Три израильских министра из партии ШАС (ультрарелигиозная политическая партия, представляющая интересы ортодоксальных евреев), подали заявления об отставке. Об этом сообщает The Times of Israel.

Заявления премьер-министру Биньямину Нетаньяху направили министр внутренних дел Моше Арбель, министр социальных дел Яаков Марги и министр по делам религий Михаэль Малкиэли.

Главы этих ведомств, представляющие ультраортодоксальную партию ШАС, подают заявление в связи с желанием партии выйти из состава правительства. В партии настаивают на сохранении привилегий для учащихся ортодоксальных евреев.

Представители партии ШАС также занимают посты министра здравоохранения, министра труда и заместителя министра сельского хозяйства. Ожидается, что другие представители партии последуют примеру коллег и подадут заявления об отставке в течение дня.

Израильские СМИ сообщают, что при этом депутаты ШАС останутся в коалиции и не поддержат предложение о вотуме недоверия правительству. Ранее правительство и коалицию покинула «Яадут а-Тора».

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