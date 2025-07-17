«50-дневное окно» от Трампа Путину: идет подготовка к большому наступлению

Согласно публикации издания, предоставленные Трампом 50 дней дают РФ возможность воспользоваться достижениями последних недель, «которые, по мнению аналитиков, все больше ставят под угрозу ключевые украинские опорные пункты на востоке страны».

Россия в ближайшие недели или даже дни пойдет в масштабное наступление с использованием 160 тысяч военных. Об этом пишет CNN.

«Считается, что Россия находится в нескольких днях или неделях от начала усиленной летней наступательной операции, возможно, с использованием 160 000 военнослужащих, которые, по заявлениям украинских официальных лиц, сосредоточиваются вблизи линии фронта», - пишет издание.

По его оценке, ключевыми городами на данный момент являются Покровск, Константиновка и Купянск, и везде РФ оказывает давление и медленно, но продвигается.

«Страна.ua» напоминает, что ранее экс-советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявлял также о подготовке российского наступления на Запорожском направлении.

Украинский военный аналитик Михаил Жирохов рассказал BBC, что есть косвенные признаки, что Россия в ближайшее время готовит массированное наступление на фронте с привлечением бронетехники. По его словам, в последние месяцы российские военные почти не используют бронетехнику, атакуя позиции ВСУ в пешем порядке или на мотоциклах и багги. «Здесь вопрос может быть в том, что они накапливают их, чтобы прорвать фронт… У меня создается такое впечатление, что россияне собрали для этого 100-120 тыс. человек и определенное количество танков», — говорит эксперт.

По его мнению, неожиданный бронетанковый удар параллельно с отвлекающей дополнительной атакой на другом участке фронта может дать Кремлю шанс прорвать линии обороны ВСУ. Провести эту операцию России необходимо до начала осени, когда может ухудшиться погода на юге и востоке Украины, начнутся дожди и туманы. Эта атака может быть последним аккордом «большого наступления» России, которое началось еще в октябре 2023 года возле Авдеевки и с небольшими перерывами продолжается до сих пор, отмечает BBC.